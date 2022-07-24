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Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками

24 июля 2022 13:36
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Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками

Американская Mars, крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit. Причина может быть в подпадании под санкции ЕС резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров. Пока Mars планирует сократить ассортимент Orbit до конца года.

О том, что у Mars возникли сложности с производством жевательной резинки под брендом Orbit, рассказал источник “Ъ” в рознице. По его словам, компания не отгружает новые партии, так как столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов. Еще два собеседника “Ъ” в крупных сетях говорят, что Mars предупреждал о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В сети «Верный» “Ъ” подтвердили перебои в поставках жевательной резинки Orbit. По словам представителя «Верного», Mars предупредил, что не сможет отгружать примерно половину имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.

Производитель ссылается на логистические проблемы — отсутствие возможности привезти основной ингредиент для изготовления жвачки, говорят в «Верном».

Там добавили, что Mars должен проинформировать сеть о дальнейшем развитии ситуации через неделю. Представитель Mars на вопросы “Ъ” не ответил.

Американская Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s и др. В России компания управляет десятью фабриками, жевательные резинки Orbit выпускаются на площадке в Санкт-Петербурге. Структуру дохода по сегментам Mars не раскрывает.

В 2017 году перед слиянием с ООО «Марс» управляющее заводом в Санкт-Петербурге ООО «Ригли» получило 18,8 млрд руб. выручки. В 2021 году выручка российской структуры Mars выросла на 11,43%, до 155,48 млрд руб. На фоне военной операции РФ на Украине компания объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции, отметив, что местные фабрики продолжают работать.

По словам источника “Ъ” в крупном производителе продуктов, проблемы Mars связаны с тем, что резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров подпала под санкции ЕС, введенные в связи с военной операцией РФ на Украине.

Продукт поставляется под таможенным кодом в рамках группы «Химические продукты… в том числе состоящие из смесей натуральных продуктов…», которая включена в перечень запрещенных к ввозу в РФ. Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что основная проблема для кондитерской отрасли из-за санкций ЕС — запрет на ввоз упаковочных материалов, что потребовало переключения на других поставщиков. По его словам, в целом найти замену недоступным ингредиентам можно, но поставки из того же Китая занимают гораздо больше времени.

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В «Верном» говорят, что в качестве альтернативы Orbit в ассортименте сети представлен другой крупный бренд жевательной резинки. 

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