К организациям, которые выдают ипотечные займы, правительство России ужесточило требования

149

Правительство России ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечные займы. Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе кабмина, передают "Известия".

Такое решение поможет не допускать на рынок недобросовестные организации, усилив защиту прав граждан.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финорганизации. Для этого им необходимо входить в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере — АО «ДОМ.РФ».

Правила формирования этого списка и основные требования к его участникам утвердили в марте 2020 года. Как было установлено правительством, претендовать на включение в перечень могут компании с опытом на рынке (не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года).

«Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем портфолио. В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно», — отмечается в сообщении кабмина.

Помимо этого размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотеке более чем вдвое, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества.

В случае, если организация предоставляет недостоверную информацию, она исключается из перечня.

Фото: соцсети