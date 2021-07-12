Корабль Махлаев тонет. Межеедов вынужден бежать

150

Как стало известно 9 июля, скандально известный генеральный директор ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов досрочно покинул свой пост. О причинах преждевременного ухода топ-менеджера, который, согласно официальной позиции руководства ТоАЗа, за два года своей работы добился внушительных успехов, многозначительно умалчивается. Похоже, с ТоАЗа, который некогда называли «флагманом отечественной химической промышленности», начинают бежать ближайшие приспешники Махлаев.

Начнем с того, что основные владельцы ТоАЗа – семейство Махлаев и их швейцарский партнер Эндрю Циви – уже не первый год находятся в бегах. Два года назад суд в России заочно признал их виновными в хищении продукции ТоАЗа на 87 млрд руб. и приговорил к 8,5-9,5 годам лишения свободы. По решению суда осужденные также были обязаны выплатить компенсацию потерпевшим – непосредственно ТоАЗу и его миноритарным акционерам. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Но Махлаи демонстративно отказались признавать и исполнять решение российского суда. Вместо этого они начали активно искать новые способы вывода прибыли с завода в офшоры, когда схема с воровством продукции оказалась раскрыта правоохранительными органами.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, тут-то и пригодился Дмитрий Межеедов, давно работавший в структурах ТоАЗа. Этот выходец из среды консалтинга ровным счетом ничего не смыслил в химическом производстве (как в последующие два года не раз докажет), однако в разработке и реализации разного рода мутных финансовых схем имел солидный опыт. Именно такой человек и был нужен Махлаям, которые поставили крест на инвестициях, развитии производства, промышленной безопасности и трудовом коллективе. Их интересовало лишь то, что еще можно вывести с многострадального предприятия.

Одним из следствий прихода Межеедова на главный руководящий пост сразу стало увеличение числа случаев аварий и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Весной прошлого года на предприятии всего за несколько недель произошло несколько групповых несчастных случаев, погибли трое рабочих. За время работы Межеедова финансовые результаты ТоАЗа ухудшились в несколько раз. Производственные результаты остались на прежнем уровне, но ценой отказа от остановочных ремонтов.

Так за что же Межеедов получал свои 400 миллионов рублей в год? А ведь именно столько ему платили с учетом зарплаты, квартальных премий в 30-50 млн руб. и еще надбавок за работу в совете директоров. Несмотря на то, что Межеедов, по сути, занимался только выводом денег с завода и подставлял трудовой коллектив под риски для жизни, зато своих заграничных покровителей Махлаев Межеедов не подвел.

При Межеедове старые каналы вывода средств в офшоры расширились и окрепли, а еще к ним добавились новые. Находчивости Межеедова можно только позавидовать. Тут и невыполненные подряды с авансированием в 70%, и оплата якобы «услуг фрахта», чего ТоАЗ никогда в своей истории не делал, и реконструкция системы водоочистки якобы по передовой американской технологии, которая на деле оказалась выводом средств через турецкую строительную фирму «Тарсу».

Пилил заводские Бюджеты Межеедов и на закупках различных материально-технических ценностей. Например, ТоАЗ закупает по документам дорогую европейскую запорную арматуру, а на деле получает дешевый китайский контрафакт от зарегистрированной в США фирмы Сергея Махлая AM&JH Industries. Использование дешевых китайских кранов, не соответствующих техническим требованиям, привело к взрыву природного газа в печи риформинга на агрегате аммиака №4. Какие выводы сделал Межеедов? Закупил более 1000 позиций аналогичной контрафактной арматуры у Махлая для других агрегатов. А взорвавшуюся печь на агрегате №4 не могут починить до сих пор, так как скупой Межеедов решил вместо закупки труб вывести деньги в офшоры, а на новую печь поставить старые, взорванные трубы. А ведь речь идет об опасном производстве, на котором работает около 4 тыс. человек.

И таким образом под руководством Межеедова с «Тольяттиазота» ежегодно выводились сотни миллионов долларов, которые исчезали на офшорных счетах Махлаев.

Казалось бы, все идет у Межеедова как нельзя лучше. Махлаи довольны, зарплата капает, Ростехнадзор не докучает и не замечает удивительных вещей, творящихся на ТоАЗе. Однако в последние месяцы над топ-менеджером начали сгущаться тучи.

Правоохранительные органы уже не первый год занимаются группировкой Махлая. Если ее высшее руководство отсиживается за границей и пока остается недосягаемым, то важных доверенных лиц Махлаев в России вполне можно привлечь к ответственности.

Недавно к 7,5 годам строго режима был приговорен экс-председатель принадлежащего Сергею Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов. Посадили банкира за попытку по личному указанию Махлая дать взятку в $2 млн Верховному суду РФ за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Попов также является фигурантов уголовных дел о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159) и неуплате налогов в особо крупном размере (ст. 199). Уже из списка обвинений видно, что Попов в группировке отвечал за такие важные вопросы, как отмывание и обналичивание денег, уход от налогов и коррупционное прикрытие.

Возможно, Попов считал себя недосягаемым для российского правосудия, даже находясь в России. Он был уверен, что даже если его арестуют, то заграничные покровители обязательно отмажут и вытащат. Приговор наверняка стал для Попова шоком.

Неприятным сюрпризом он стал и для Межеедова, который наверняка мечтал о статусе Попова в группировке – главного по всем финансовым махинациям. Однако теперь судьба Попова не кажется такой уж привлекательной. Очень тревожным симптомом стало и то, что у самого Межеедова в его роскошном коттедже и на рабочем месте прошли обыски, связанные с расследованием эпизодов коррупции.

Также недавно решением суда был снят с должности Владимир Чабров, руководитель также принадлежащего Махлаям и Циви ООО «Томет», который они пытались искусственно довести до банкротства.

Судя по всему, Межеедов понял, что его судьба находится у некой развилки: дальше либо сценарий «Попов», либо «Чабров». И Межеедов решил, что лучше красиво уйти с 800 млн руб., чем отправиться в колонию строго режима вслед за Поповым. Махлаям его отставка точно не выгодна, так как с выводом прибыли ТоАЗа в офшоры он справлялся на «ура». Но хотя о теперешней судьбе Чаброва пока ничего не известно, правоохранительные органы, возможно, уже расследуют его прошлую деятельность на «Томете» под кураторством все того же Межеедова. Поэтому может случиться, что и Чаброва не минует судьба Попова.

Временным руководителем ТоАЗа теперь назначили заместителя Межеедова по экономике и финансам Сергея Шишова. Это еще один выходец из консалтинга, ничего не смыслящий в производстве. Одним словом, с Межеедовым или без, курс Махлаев на выжимание всех соков из ТоАЗа остается прежним. Вот только сколько Шишов пробудет на этой должности – большой вопрос, так как он уже тоже должен был начать что-то подозревать о последствиях их с Межеедовым совместной работы.

Возможно, Межеедов считает, что принял взвешенное и своевременное решение. Однако многие факторы указывают на то, что принял он его слишком поздно и никакой особой роли в его судьбе оно уже не сыграет. За годы своей работы он незаконно вывел с ТоАЗа за границу сотни миллионов долларов, из-за чего российский бюджет недополучил сотен миллионов рублей налогов, и этот факт уже никуда не спрятать. Возможно, Межеедов сбежит куда-нибудь за границу со своими миллионами, как сделал один из его предшественников, Евгений Королев, а может будет арестован в аэропорту, как тот же Попов. Отставка Межеедова показывает и еще одно важное обстоятельство: Махлаям находить исполнителей для своих махинаций становится все сложнее. Остается надеяться, что это окажется признаком скорого конца мафиозного правления Махлаев на ТоАЗе.

Алексей Напылов