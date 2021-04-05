Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в правительстве региона.
Главной темой оперативного совещания в правительстве СО стала подготовка к летней оздоровительной кампании
В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году здесь завершено строительство нового водопровода.
«Чистая вода»: в дома жителей села Калиновка начала поступать качественная питьевая вода
Собрание кредиторов ООО «Томет» 1 апреля приняло решение о продолжении производственно-хозяйственной деятельности завода.
Конкурсный управляющий ООО "Томет" сообщил о продолжении работы предприятия
Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3200 различных правонарушений в области дорожного движения.
Итоги трехдневного рейда ГИБДД СО   
Молодой руководитель – достойная кандидатура для защиты интересов медицинского сообщества в Самарской губернской думе, считают врачи.  
Профсоюз медработников Тольятти выдвинул Николая Каравашкина для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Решение о ее создании было принято сегодня, 5 апреля, на очередном заседании профильного комитета при Самарской Губернской думе.
Специалисты «Т Плюс» вошли в рабочую комиссию при Минэнерго по повышению качества ГВС в Тольятти
По инициативе «Единой России» при Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области создадут рабочую группу, которая возьмет на контроль этот вопрос.
Жителям Тольятти по поручению Дмитрия Азарова сделают перерасчет за некачественную горячую воду
Высокие темпы регистрации граждан в качестве самозанятых делают наш регион лидером по числу плательщиков налога на профессиональный доход в ПФО.
В Самарской области на 1 апреля зарегистрировано 50,7 тыс самозанятых 
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.61
0.54
EUR 90
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Конкурсный управляющий ООО "Томет" сообщил о продолжении работы предприятия

5 апреля 2021 19:44
90
Собрание кредиторов ООО «Томет» 1 апреля приняло решение о продолжении производственно-хозяйственной деятельности завода.

Собрание кредиторов ООО «Томет» 1 апреля приняло решение о продолжении производственно-хозяйственной деятельности завода. Тем самым кредиторы поддержали стратегию, разработанную конкурсным (арбитражным) управляющим ООО «Томет» Анатолием Селищевым. Эта стратегия предусматривает сохранение производства и трудового коллектива, а также развитие и обновление производственного комплекса завода. В собрании приняли участие представители кредитора – АО «ОХК «Уралхим», представители собственника ООО «Томет» – гонконгской компании «Triumph Development Limited» и ПАО «Тольяттиазот».

«Собрание поддержало мою стратегию о продолжении работы завода. Я считаю, это единственно правильное решение, и с точки зрения государства как получателя налогов, и с точки зрения кредиторов, которые заинтересованы в генерировании прибыли, и самого должника, которому необходимо выплачивать возмещение, ну и, конечно, это в интересах работников предприятия – говорит Анатолий Селищев.

Он подтвердил, что оба агрегата метанола продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, второй агрегат метанола находился с октября 2020 до 20-х чисел марта 2021 года в полугодовом простое. В декабре 2020 года генеральный директор ООО «Томет» Владимир Чабров попытался его запустить, но безуспешно. При пусковых работах произошла авария с частичным разрушением газовых трубопроводов, отремонтировать которые не смогли. 3 марта 2021 года Чабров был отстранен судом от должности генерального директора ООО «Томет» и на заводе была введена процедура конкурсного производства. Конкурсному управляющему Анатолию Селищеву, который 9 марта 2021 года пришел на смену Чаброву, совместно с командой технических специалистов за две недели удалось осуществить необходимый ремонт и успешно запустить второй агрегат метанола.

Как выяснил Тольятти24, в настоящее время ООО «Томет» работает на проектной мощности,выпуская 2500 тонн метанола в сутки.

Сейчас управленческие и производственные службы «Томета» готовятся к ремонтной кампании, которая начнется через две недели. «Подошел срок плановых остановочных ремонтов на обоих агрегатах. Сейчас мы оперативно закупаем комплектующие для ремонта», – делится конкурсный управляющий. По его словам, работы продлятся около месяца.

Кроме того, Селищев сообщил, что по согласованию с кредиторами на «Томете» вскоре начнется строительство нового объекта – пункт налива метанола в автоцистерны. «Это объект нового строительства, – поясняет Селищев. – До сих пор на предприятии действовала только наливная эстакада для железнодорожных цистерн. Со строительством новой эстакады мы сможем осуществлять более ритмичные отгрузки и гибче реагировать на запросы внутреннего рынка. В ближайшее время начнется проектная стадия. Рассчитываем, что сможем ввести объект в строй за месяц, но многое будет зависеть от согласования этапов строительства профильными ведомствами».

Вторым пунктом повестки дня стал вопрос о повышении ежемесячного вознаграждения конкурсного управляющего. Кредиторы проголосовали за увеличение фиксированной суммы вознаграждения с 30 до 350 тыс. рублей до выплаты налогов и сборов.

Анатолий Селищев подтвердил также ранее высказанное им обещание о предстоящем в самое ближайшее время повышении заработных плат производственным рабочим на 10-15 процентов.

Фото: tdmhz

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
Спорт в регионе
154
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
Здравоохранение
251
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
263
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
614
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
724
Весь список