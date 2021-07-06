Компания - резидент Индустриального парка АО «АВТОВАЗ» вошла в нацпроект «Производительность труда»

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Резидент Индустриального парка АО «АВТОВАЗ» – компания по производству автокондиционеров ООО «Фрост» вошла в число предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».

Напомним, что нацпроект по повышению производительности труда на предприятиях – это инициатива президента РФ Владимира Путина. Нацпроект поможет самарским компаниям приспособиться к новой экономической реальности. По мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова компании, участвующие в нацпроекте, смогут выработать успешные стратегии поведения на быстро меняющихся рынках.

Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провели на предприятии очный оценочный отбор и уже приступили к работе.

«Компания «Фрост» подала заявку на сайте Производительность.рф. Предприятие соответствует базовым критериям. Подписано соглашение о предстоящей работе, наши сотрудники проводят обучающие тренинги на предприятии», - прокомментировал руководитель РЦК Константин Серов.

Эксперты определили для работы поток производства автокомпонентов. В настоящее время на предприятии создана команда из числа сотрудников – это так называемая рабочая группа. Именно эти сотрудники уже сегодня проходят подготовительный этап базового обучения, осваивают методы бережливого производства под руководством экспертов РЦК.

Отметим, что широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий. Нацпроект помогает изменить подходы к организации производства, выстроить новую корпоративную культуру. Именно эту новую производственную культуру уже смогли оценить более ста предприятий Самарской области.

«На сегодняшний день, в рамках нацпроекта у нас участвует 110 предприятий губернии. На 75 предприятиях проект реализован. При этом на всех предприятиях достигнут положительный эффект по показателям производительности с минимальными финансовыми затратами: среднее снижение незавершенного производства – на 51%, среднее снижение времени протекания процессов – 48%», — отметил и.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства Алексей Окунев.

Напомним, что к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 крупных и средних предприятий. Также важно отметить, что участники национального проекта «Производительность труда» имеют возможность получить льготное финансирование инвестиционных проектов из федерального или из регионального фондов развития промышленности, а также вычет по налогу на прибыль. А это открывает новые возможности для расширения производства.