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Компания Lestate будет развивать на российском рынке сеть монобрендовых магазинов с товарами от зарубежных производителей Adidas и Reebok под вывеской ASP. Об этом заявил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров, его слова приводит «Коммерсантъ».

Lestate специализируется на дистрибуции спортивной одежды и обуви, фирма была основана в 2010 году. Компания также развивает сеть магазинов Sport Point.

Первый магазин откроется в Москве в аутлете «Белая дача» на этой неделе, уточнил Комиссаров. При этом окончательное число торговых точек ASP, в которых будет продаваться продукция от Adidas и Reebok, пока неизвестно. Топ-менеджер Lestate заверил, что расширение розничной сети будет постепенным.

Adidas ушел с российского рынка вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma, в прошлом году из-за начала боевых действий на Украине. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos и другими крупными иностранными компаниями.

В апреле 2022 года с намерением занять нишу Adidas выступил владелец отечественного бренда одежды Yamal Александр Хуторенко. В компании заявили о готовности удовлетворить спрос потребителей, интересующихся спортивной одеждой из средней ценовой категории, если россияне не сделают выбор в пользу китайского массмаркета, пишет Лента.