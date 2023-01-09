Компаний в Самаре, практикующих реферальные программы в рекрутинге, за год стало больше в 1,5 раза

Почти 4 из 10 компаний сегодня применяют рекрутинговые реферальные программы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.
Реферальные программы, когда кандидаты на вакансии привлекаются через рекомендации действующих сотрудников компании, причем последние получают вознаграждение в случае выхода кандидата на работу и/или прохождения им испытательного срока, сегодня практикуются в 39% компаний: 24% работодателей таким образом стимулируют подбор на все открытые вакансии, 15% — на некоторые. За год число компаний, практикующих реферальные программы в рекрутинге, выросло в 1,5 раза.
Чаще всего подобным образом набирают квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Учитывая изменения рынка труда после начала СВО, работодатели стараются использовать любую работающую практику в этом сегменте.
Рекрутинговые реферальные программы нередко используют при подборе линейного офисного персонала, особенно менеджеров по продажам. Работодатели все реже обращают внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов, главное — уровень их квалификации. Этот тренд начался в ковид благодаря удаленке и продолжает развиваться.
Реферальные программы популярны также для привлечения высококвалифицированных и узких специалистов. Помимо этого, все чаще встречаются случаи, когда компании приглашают на работу ушедших от них сотрудников.
Система вознаграждений действует и при массовом подборе, например, на вакансии в ритейле и на складах. Принимать на работу по рекомендациям также стали значительно чаще.
Время проведения: 3—26 декабря 2022 года