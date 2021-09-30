Команды Самарской области борются за звание национального чемпиона производительности

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27 сентября состоялось открытие Второго всероссийского чемпионата по производительности, в котором принимает участие Самарская область. Регион представлен командами ООО "ТЕСВЕЛ", Фонда поддержки предпринимательства Самарской области и ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет".

В общей сложности соревнования объединили более 1200 управленцев из 52 регионов России. По итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд среди которых представлено 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти.

Чемпионат открыл Первый заместитель Министра экономического развития Андрей Иванов: «Нам важно, чтобы в экономике страны было как можно больше лидеров. Невозможно достигнуть темпов экономического роста, которые перед нами обозначил президент, без вашего активного участия», — отметил Андрей Иванов в приветственном слове к участникам форума. Он предложил иностранным участникам присоединиться к чемпионату и в следующем году провести его в открытом формате.

Онлайн-этап соревнований завершится 1 октября. Используя бизнес-симулятор, участникам предстоит тестировать разные стратегии, оптимизировать производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивать продажи и бренд компании, чтобы вывести свое виртуальное предприятие по производству тракторов в лидеры отрасли.

«Задача чемпионата – научить руководителей пользоваться всей палитрой управленческих инструментов для повышения производительности. Формат бизнес-симулятора дает им возможность протестировать эти инструменты в безопасной среде, прежде чем применить на своих предприятиях. В этом году мы намеренно включили в состав участников компании, не входящие в контур нацпроекта, чтобы управленцы из разных отраслей могли обмениваться опытом и делиться своими конкурентными стратегиями. Кроме того, втрое выросло число участников в категории «вузы» – это значит, что у студентов есть потребность в системном развитии бизнес-навыков. И мы постараемся удовлетворить этот запрос», – рассказала Екатерина Гришина.

26 команд, набравших большее количество баллов по итогам первого этапа, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата. Победители в номинациях «Предприятие» и «РОИВ/РЦК» смогут обсудить волнующие вопросы и озвучить свои предложения Министру экономического развития Максиму Решетникову во время бизнес-завтрака.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

Программа «Лидеры производительности» создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 000 руководителей по всей стране, сообщает пресс-служба Центра повышения производительности.