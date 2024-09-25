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Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

25 сентября 2024 09:19
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Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Должники - это обычно клиенты в возрасте 30-45 лет со средней суммой долга в банках 150-200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков.

"Все зависит от банка, кредитора. Но если сгруппировать, я бы сказал, что преимущественно должники - это клиенты в возрасте 30-45 лет. Мужчин преобладает просто ввиду того, что они получают больше", - сказал он.

Колосков добавил, что у банков, которые передают долги в коллекторское агентство, сумма долга обычно 150-200 тысяч рублей. Часто обязательства у должников могут быть около миллиона, если брать с учетом ипотечных кредитов.

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