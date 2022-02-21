Ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей

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Ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза на уровне 47 рублей за 1 кг до 31 июля 2022 года включительно. Об этом говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

"В соответствии с рекомендациями к торговым политикам производителей сахара, подготовленными Минсельхозом совместно с ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены для продажи продукции в розницу. В совокупности они обеспечивают 93% производимого в стране сахара. Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 года включительно", - отмечается в сообщении.

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