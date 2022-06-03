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Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий

3 июня 2022 12:56
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Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, повлияли ли события последних месяцев на зарплатные ожидания россиян: только четверть респондентов увеличили свои финансовые требования к работодателю.

На фоне последних геополитических событий 26% российских соискателей увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, причем среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий. Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего – в Липецкой области (9%).

Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).

Среди соискателей Самарской области свои зарплатные ожидания за последнее время увеличили 22% опрошенных. Из них 53% подняли свои требования к заработной плате на 10 тысяч рублей и более, 21% - на 5-10 тысяч, 21% - в пределах 5 тысяч. Еще 5% решили просто не указывать зарплату в резюме.

Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%.

Тех, чьи зарплатные ожидания выросли более, чем на 10 тысяч рублей, особенно много среди ИТ-специалистов (75%), работников добывающей отрасли (74%) и представителей строительной сферы (67%). В пределах 10 тысяч свои пожелания к зарплате чаще всего повышали административный (49%) и рабочий персонал (46%), специалисты по управлению персоналом (46%), представители транспортно-логистической сферы (46%).

Теги: Опрос

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