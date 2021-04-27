Каждый десятый работник Самарской области имеет подработку

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Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, каковы основные причины поиска дополнительной работы, какие вакансии востребованы для подработки, какой дополнительный доход получают соискатели.

Подработка есть почти у каждого десятого работника Самарской области. Чаще других это отмечают представители профобласти «Наука и образование» (почти каждый третий), также часто подрабатывают работники из таких профобластей, как искусство, развлечения, масс-медиа, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика и управление персоналом, тренинги.

В основном, подработку ищут для дополнительного заработка. 36% считают, что подработка также помогает развивать свои навыки, 14% таким образом с пользой проводят время, а 11% делают это для души.

40% подрабатывающих респондентов Самарской области смогли таким образом увеличить свой доход на 30%, более четверти (29%) удалось повысить свое материальное состояние на 50%. Особенно подработка помогает людям старше 55 лет.

Бухгалтером, курьером, редактором/копирайтером, продавцом – это те основные виды подработки, о которых заявили респонденты. Среди прочего в качестве подработки соискатели занимаются аналитикой, 3D-моделированием, работают вожатыми или администраторами, барменами или грузчиками. Среди тех, кто только хочет начать подрабатывать популярны такие виды занятости, как свой небольшой бизнес, работа тайным покупателем, инженером или редактором.

Больше половины опрошенных (56%) отметили, что готовы отказаться от подработки и сосредоточиться на своей основной деятельности, если руководство поднимет заработную плату.