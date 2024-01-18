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Каждый четвертый самарец получил повышение в зарплате в 2023 году

18 января 2024 09:36
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Каждый четвертый самарец получил повышение в зарплате в 2023 году

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, кто в Самарской области в прошлом году получил повышение, чьи зарплаты выросли, а кто, наоборот, остался без прибавки и получил понижение в должности.

По данным исследования у 25% жителей Самарской области в 2023 году выросла заработная плата. Чаще других об этом говорят соискатели в возрасте от 25 до 34 лет (30% ответов), реже остальных — респонденты старше 55 лет (только 13% ответов).

О повышении зарплаты чаще других говорили представители профессиональных сфер «Управление персоналом, тренинги» (36% ответов), «Строительство, недвижимость» (32% ответов), «Производство, сервисное обслуживание (31% ответов).

Наоборот, снизились доходы в прошлом году у 21% жителей региона, чаще других — у сотрудников из сфер «Медицина, фармацевтика» (об этом сообщили 33% респондентов), «Наука, образование» и «Продажи и обслуживание клиентов» (по 27% ответов). Не изменилась заработная плата в течение года у 38% самарцев.

Повышение в должности в 2023 году получили 6% жителей Самарской области (по России в целом таких ответов 10%). Мужчин повышали несколько чаще, чем женщин: 11% против 9%. В разрезе возрастов о подъеме по карьерной лестнице чаще говорили респонденты от 18 до 24 лет (14% ответов). В разрезе профессиональных сфер повышение чаще получали специалисты из областей «Высший и средний менеджмент» (15%) и «Закупки» (14%).

Напротив, понизили в должности в 2023 году 10% жителей Самарской области, чаще других об этом говорили сотрудники из сфер «Розничная торговля» (17% ответов), «Юристы» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 14% ответов). Сохранили должность в прошлом году 65% жителей области.

 

Теги: Опрос

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