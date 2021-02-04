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Каждому третьему жителю Самарской области зарплаты не хватает на основные нужды

4 февраля 2021 09:54
160
Каждому третьему жителю Самарской области зарплаты не хватает на основные нужды

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области и выяснила, достаточно ли жителям региона их заработной платы.

39% жителей Самарской области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 30% отметили, что хватает с трудом, а еще 31% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности. Для сравнения: по России в целом доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, составляет – 25%.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

43% жителей Самарской области признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 16% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, остальным недостает менее 15 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители Самарской области чаще всего отказываются от путешествий (84% выбрали этот вариант), а также от покупки новой одежды и обуви (70%) и интересного досуга (73%). Немного реже жители региона отказываются от трат на образование (49%) или платной медицины и лекарств (54%).

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Размер повышения — на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год. В стране
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Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
2 февраля 2021  22:28 
Виктор Кудряшов: прошу жителей области отменить  необязательные автомобильные поездки в ближайшие сутки
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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