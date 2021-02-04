Каждому третьему жителю Самарской области зарплаты не хватает на основные нужды

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области и выяснила, достаточно ли жителям региона их заработной платы.

39% жителей Самарской области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 30% отметили, что хватает с трудом, а еще 31% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности. Для сравнения: по России в целом доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, составляет – 25%.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

43% жителей Самарской области признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 16% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, остальным недостает менее 15 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители Самарской области чаще всего отказываются от путешествий (84% выбрали этот вариант), а также от покупки новой одежды и обуви (70%) и интересного досуга (73%). Немного реже жители региона отказываются от трат на образование (49%) или платной медицины и лекарств (54%).