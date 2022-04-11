«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике

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В понедельник, 11 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств, надзорных ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений.

Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин доложил, что Минпромторгом России будет проведена докапитализация региональных фондов развития промышленности в размере 4,3 млрд рублей из средств резервного фонда Правительства страны. Эти средства будут направлены на предоставление промышленным предприятиям грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

В ФРП Самарской области будет направлено свыше 120 миллионов рублей. Приоритетную поддержку получат предприятия автокомпонентной отрасли, как наиболее пострадавшей в текущих условиях.

«Кроме того, по информации Минпромторга России, во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций включены предложения о выделении в текущем году 55,3 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей, производителей спецтехники и стимулирование локального выпуска автокомпонентов. Из них 30 млрд рублей предлагается направить на реализацию программы производства универсальных автомобильных компонентов», – проинформировал министр промышленности и торговли региона.

Он напомнил, что АО «АВТОВАЗ» до 24 апреля будет находиться в едином корпоративном отпуске. В этой связи загрузка предприятий автокомпонентной отрасли в апреле составит около 30%.

При этом 33 организации заявили о введении для части работников корпоративного отпуска по аналогии с АВТОВАЗ, 19 предприятий применяют режим неполного рабочего дня.

Большинство предприятий автокомпонентной отрасли планирует получение субсидий на оплату труда работникам, привлекаемым к общественным и временным работам, на материально-техническое обеспечение этих работ, переподготовку и повышение квалификации.

Андрей Шамин также отметил, что на прошлой неделе по поручению губернатора был утвержден антикризисный план по стабилизации ситуации на предприятии Самараавтожгут. «Среди основных мероприятий плана – пополнение оборотных средств через займ регионального ФРП, приоритетная выдача грантов на компенсацию процентных ставок по кредитам, закупка на склад АВТОВАЗа автожгутов на 20 млн рублей, что уже сделано, – доложил министр. – Будем оказывать содействие в диверсификации производства и, далее, в продвижении новой продукции в крупные торговые сети. Кроме того, предприятие будет включено в перечень системообразующих организаций региона. Сейчас в Самараавтожгуте проводится финансовый и управленческий аудит».

По остальным отраслям промышленности – добыча нефти, нефтепереработка, ОПК, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковая отрасль, металлургия и другие – в целом ситуация остается стабильной. Проблем с поставками сырья и сбытом готовой продукции нет, производственные планы выполняются.

Важно, что еще 9 предприятий Самарской области вошли в федеральный перечень системобразующих. Теперь они смогут воспользоваться мерами поддержки, который был принят Правительством России. При этом работа в этом направлении продолжается. В Минпромторг направлены предложения по включению других значимых для региона промпредприятий.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись, это не только проблемы, но и возможности», – подчеркнул Губернатор и поручил Андрею Шамину оказывать всемерную поддержку руководителям предприятий региона. «Время требует наших проактивных действий», – акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал про четвертый пакет дополнительных мер к плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

По его словам, в пакет вошли 14 мер, направленных на снижение регуляторных издержек, ускорение бюджетных процедур, поддержку отдельных отраслей экономики и регулирование внешней торговли.

Одной из важных мер нового пакета поддержки стало увеличение количества бюджетных мест на очную форму обучения по программам магистратуры по приоритетным направлениям научно-технологического развития. «Предлагаю министерству образования и науки вместе с советом ректоров внимательно изучить проект документа для того, чтобы оперативно воспользоваться этой возможностью», – обратился министр.

Еще одной мерой поддержки, о которой сообщил Дмитрий Богданов, стало снижение налоговой нагрузки при расчете налоговой базы налога на прибыль организаций для владельцев инженерных коммуникаций. «Прошу министерство ЖКХ и департамент ценового и тарифного регулирования внимательно изучить этот пункт, так как это дает возможность снизить расходы на подключение объектов», – отметил он.

И четвертой мерой, на которую обратил внимание министр, стал пересмотр региональных программ капитального ремонта общего имущества в МКД. Срок принятия нормативной базы, необходимой для их реализации, обозначен на конец апреля текущего года.

Дмитрий Богданов отметил, что федеральному фонду развития промышленности дополнительно будет выделено 20 млрд рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством импортозамещающей продукции. Сумма займов по программе «Формирование компонентной и ресурсной базы» составляет от 10 до 500 млн рублей сроком на 3 года под 5% годовых, софинансирование при этом не требуется. Также министр сообщил об увеличении доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности до 100%, вместо 80% ранее.

Запущено льготное кредитование системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. Они смогут получить займы по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев на поддержание текущей деятельности. Для одного предприятия сумма займа – до 10 млрд рублей, для группы компаний – до 30 млрд рублей.

«По информации ряда предприятий Самарской области, ряд банков, которые финансируют уже утвержденную программу поддержки системообразующих предприятий, занижают лимиты, установленные официально на федеральном уровне. Ждем официального письма в наш адрес с уточненной информацией, чтобы вынести эту информацию на федеральный штаб по развитию экономики», – отметил Дмитрий Богданов.

Также меры поддержки коснулись городских транспортных предприятий, упрощения процедуры регистрации медицинских изделий, а также в сфере строительства и ЖКХ.

Отдельно Дмитрий Богданов выделил ряд дополнительных мер поддержки субъектов МСП и IT-организаций, утвержденных постановлениями Правительства России на прошлой неделе. Например, установлены кредитные каникулы по выплате займов по программе «ФОТ 3.0». Действующие участники первого и второго этапа смогут воспользоваться отсрочкой. Эту меру поддержки смогут использовать 557 субъектов МСП региона на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Также на федеральном уровне субсидируют процентную ставку по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, которая не должна превышать 3%. Увеличится максимальный размер грантов, предоставляемых на реализацию проектов, а также будут направлены дополнительные средства на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний.

С прошлой недели стартовал новый отбор в рамках программы компенсации 50% стоимости покупки отечественного программного обеспечения для МСП. Бизнесу доступно более 130 программных продуктов от 29 производителей. Выбрать подходящий софт можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий в разделе программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса.

Продолжается поддержка бизнеса и на региональном уровне. С начала текущего года Гарантийным Фондом Самарской области заключено 6 договоров поручительства на сумму 28,7 млн рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредитов на сумму 105,7 млн рублей, одобрена 1 заявка на 2,8 млн рублей (кредит на 50 млн. рублей). Кроме того, предоставлено 68 микрозаймов на сумму 187,5 млн рублей, а также предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 60 договорам микрозайма.

«Мы заинтересованы в том, чтобы каждое предприятие Самарской области получило поддержку, чтобы деньги пришли в регион. Разговоры о том, что это частный бизнес, который сам должен предпринимать усилия, они верные, но для работы в рамках штаба по повышению устойчивости экономики региона, не принимаются», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам заседания.

Министр труда и занятости региона Ирина Никишина доложила о текущей ситуации на рынке труда. По ее словам, число безработных составляет порядка 11,7 тысяч человек, таким образом, уровень зарегистрированной безработицы остается на прежнем низком уровне и составляет 0,7%. В то же время, количество вакансий увеличилось на 626 единиц до 41,5 тысячи.

«К текущему моменту в регионе уровень скрытой безработицы фактически составляет 10,3 тысяч человек», – отметила Ирина Никишина и добавила, что произошло снижение из-за ухода ряда предприятий автокомпонентной отрасли в единый корпоративный отпуск.

В настоящее время сформирован перечень предприятий – потенциальных участников мероприятий по временной занятости сотрудников. Сейчас 34 организации заявили более 25 тысяч сотрудников. Почти 4 тысячи человек будут трудоустроены уже к концу текущего месяца. Еще 35 компаний заявили желание переобучить 2,8 тысяч человек. Кроме того, 31 организация заявила желание в мае отправить своих сотрудников – всего порядка 700 человек – на общественные работы.

Глава региона отметил, что рабочие руки нужны всегда. Но в рамках проведения месячника по благоустройству вопрос приобретает особую значимость. Поэтому Губернатор поручил главам городов и районов активнее работать с предприятиями, привлекая их сотрудников к общественным работам. «Не сидите сложа руки. Вам надо наводить порядок, требуется провести большой объем работ. Используйте ситуацию, благодаря которой люди и доход получат, и порядок наведем быстрее», – обратился Дмитрий Азаров к руководителям муниципалитетов.

Помимо прочего, участники совещания уделили внимание ситуации на продовольственном рынке. «Согласно данным розничных торговых сетей период повышенного спроса на продукты длительного хранения заканчивается, объемы продаж существенно снижаются, – отметил Андрей Шамин. – Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на 3%, макарон – на 26%, риса – на 30%, муки – на 37%, растительного масла – на 38%, соль – на 88%».

За прошедшую неделю на распределительные центры торговых сетей было доставлено более 740 тонн сахарного песка и более 158 тонн соли. При этом отмечено снижение цены на сахар на 0,31%.

Говоря о динамике цен, руководитель регионального минпромторга отметил рост стоимости на капусту, репчатый лук, морковь и картофель. «Рост цен на овощи обусловлен сезонными факторами и связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и увеличением объемов поставок в торговую сеть импортной продукции по более высоким ценам», – добавил Андрей Шамин. В этой связи регионом принимается ряд мер, в том числе, по укреплению ярмарочной торговли, а также единовременной выплате отдельным категориям граждан.

«Важно, чтобы все, о чем мы договорились на заседании штаба было в реализовано», – резюмировал губернатор.

Фото: СОВА