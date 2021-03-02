Какую работу в Самарской области предлагают соискателям без опыта?

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Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснили, в каких сферах в Самарской области у соискателей без опыта работы больше всего шансов на трудоустройство.

Больше всего вакансий с начала года в Самарской области для соискателей без опыта работы было размещено в сфере продаж – на данную профобласть приходится 20% предложений от общего количества вакансий для специалистов без опыта работы. В большинстве случаев здесь требуются продавцы-кассиры или консультанты со средней предлагаемой зарплатой 21 тысяча рублей.

В 9% случаев соискателям без опыта работы в Самарской области предлагают трудоустроиться в профобласти «Медицина, фармацевтика» – данная сфера занимает второе место по количеству вакансий для начинающих специалистов. Особенно высокий спрос на лечащих врачей (средняя предлагаемая зарплата 50 тыс.руб.), а также младший и средний медперсонал (25 тыс.руб.).

Профобласть «Административный персонал» занимает третье место по количеству вакансий для начинающих специалистов – на нее приходится 8% предложений. Особый спрос на операторов колл-центров и курьеров. В среднем кандидатам на данные вакансии предлагают зарплату в 30 тысяч рублей.

Реже всего в Самарской области вакансии для специалистов без опыта работы появляются в сфере добычи сырья, топ-менеджменте и в сфере закупок. Всего с начала года в Самарской области было открыто более 11 тысяч вакансий для соискателей без опыта работы.