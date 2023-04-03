Кабмин РФ предусмотрел 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых

104

Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерна, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительством подготовлено постановление, которым уточняются правила предоставления субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых", – отметил Мишутин. Он напомнил, что по итогам прошлого года такую помощь для аграриев увеличили в 2 раза до 20 миллиардов рублей.

В этом году на первом этапе "в бюджете текущего года предусмотрено 10 миллиардов рублей". Такие межбюджетные трансферты позволят "компенсировать расходы прошлого года" – на обработку и перевозку зерна.

Согласно бюджету, в целом в бюджете сумма поддержки агропромышленной отрасли будет не ниже, чем в прошлом году – около 500 млрд рублей, пишет Смотрим.