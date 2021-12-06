К 10 января 2022 года россияне предрекают доллару и евро рост на 9% по отношению к рублю

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По мнению россиян, после новогодних каникул курс доллара поднимется до 81,6 рубля, евро — до 92,3 руб. За курсом американской валюты сегодня следит лишь каждый четвертый, за курсом евро — только каждый шестой.



Курс доллара сегодня отслеживают 24% россиян, курс евро — 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи активнее женщин. Россияне до 34 лет заинтересованы сильнее тех, кто старше. Респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше.



SuperJob фиксирует примерно одинаковый уровень интереса российского общества к динамике курса доллара с августа прошлого года. Количество тех, кто следит за валютными котировками, примерно соответствует допандемийным 2018—2019 годам (23—28%). В марте 2020 года после того, как стало очевидно, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля, интерес к ситуации на бирже возрос (36%), однако он все равно был ниже, чем в декабре 2014 года, когда рубль особенно лихорадило (54%).



Россияне ставят на повышение: к 10 января 2022 года ждут доллар в среднем по 81,62 руб., евро — по 92,39 руб. Впрочем относительно курса евро народный прогноз в этом году ошибался на 2—3 рубля, а относительно курса доллара и того больше.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.