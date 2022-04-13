Из-за бумаги в отечественной книжной индустрии начались трудности

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На фоне запрета ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги в отечественной книжной индустрии начались трудности, признало Минцифры. Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, составит 40 процентов от потребляемого в России объема, указали в ведомстве. Об этом сообщает РБК.

В министерстве подчеркнули, что теперь российской книжной индустрии придется переходить на отечественную офсетную бумагу или искать замену на других рынках, преимущественно в Китае. Член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Татьяна Иванова рассказала, что основным поставщиком мелованной бумаги в Европе были Финляндия (42 процента), Германия (10 процентов) и Швеция (8 процентов), на поставки из Китая по итогам прошлого года приходилось 16 процентов. Российских производителей мелованной бумаги на рынке всего два — «Кама» и «Илим» — на них приходится от 15 до 20 процентов российского рынка.

Увеличение импорта из Китая рискует привести к росту цен из-за более сложной логистики. Как рассказал директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, им уже пришлось отказаться от части изданий. «Альпина» после истощения запасов планирует полностью переходить на российскую бумагу, причем она тоже подорожала: на 34 процента по сравнению с началом года, и теперь стоит 110 000 рублей за тонну

В начале марта финская химическая компания Kemira прекратила поставки хлората натрия в Россию. С его помощью на заводах по производству бумаги отбеливают целлюлозу. После этого ряд поставщиков мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, объявили об уходе из России или приостановке деятельности.