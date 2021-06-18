Из федерального бюджета региону выделено дополнительно более 1,6 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет 

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Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств из федерального бюджета в целях софинансирования расходов региональных бюджетов на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Самарской области на эти цели выделено 1 633 339,9 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что с учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021 год, в этом году федеральная помощь Самарской области в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет в сумме составит 4 563 208,7 тыс. рублей.

Леонид Симановский пояснил:

«Правительство и наша парламентская Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований продолжает оказывать поддержку нашим гражданам. Напомню, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям были введены на постоянной основе в марте прошлого года по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, его указом. Это очень существенная помощь нашим гражданам, особенно сейчас в условиях сохраняющихся проблем из-за пандемии коронавируса. Из федерального бюджета обеспечивается софинансирование соответствующих расходов регионов. Осенью прошлого года при принятии трехлетнего федерального бюджета мы вместе с руководством Самарской области добились выделения нашему региону в этом году на эти цели 2,93 млрд рублей. Благодаря совместной работе нашей парламентской Комиссии с Правительством РФ, к этой сумме сейчас добавлено еще более 1,6 млрд рублей. Напомню, что в этом году часть семей должна получать данную поддержку в повышенном размере. В марте этого года Президент РФ подписал указ, согласно которому среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума взрослого, в связи с чем размер выплаты от базового уровня, который составляет половину прожиточного минимума ребенка, может быть увеличен в 1,5 или 2 раза. Кроме того, для всех расчетов теперь используется текущая величина прожиточного минимума, а не за второй квартал предыдущего года, как было ранее. Выделенная дополнительная поддержка позволит Самарской области обеспечить все выплаты на детей от 3 до 7 лет в полном объеме».