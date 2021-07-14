Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка «Жигулевская долина»

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13 июля технопарк «Жигулевская долина» с рабочим визитом посетило руководство Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) во главе с ее директором, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иваном Федотовым.

В технопарке делегация ознакомилась с уникальными проектами резидентов, посетив экспозицию стартапов. Краткую экскурсию провел директор оператора инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Он рассказал о технологии «выращивания» высокотехнологичного бизнеса в экосистеме «Жигулевской долины» и представил образцы инновационной продукции резидентов технопарка.

Особое внимание высокопоставленных гостей было уделено проектам по направлениям безопасности и экологии.

ООО «ИТ «Сокол» занимается разработкой, производством и реализацией многоцелевого автоматизированного комплекса воздушной разведки и доставки средств спасения «Сокол». Комплекс применяется во многих отраслях: с его помощью осуществляется охрана промышленных и природоохранных территорий. В июне администрация Тольятти заключила с резидентом контракт на осуществление мониторинга лесных массивов на предмет возгорания.

Также участникам встречи продемонстрировали разработку ООО «БИОТЕХКОМП» по созданию производства высокоэффективного удобрения из цианобактерий, собираемых с поверхности загрязнённых рек и озер, а также уникальную мобильную установку по переработке отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. Оборудование позволит владельцам небольших ферм региона качественно повысить уровень работы своих сельхозугодий и сохранить окружающую среду.

Компания ООО «Альтернативные экологические проекты» разработала уникальную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов и уже активно развивается на мировом рынке. Два комплекса по производству удобрений уже открыты в Республике Вьетнам, также получены заказы на проектирование и поставку оборудования в Сербию и Болгарию.

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» ООО «АТС-АВТО» и ООО-АТС-Сервис, входящие в группу «АТС» являются ключевыми партнерами АО «АВТОВАЗ» по созданию прототипов и серийному производству CNG автомобилей LADA. Также были представлены уникальные модули газового пожаротушения «ЗАРЯ» производства Группы Компаний «Инновационные Системы Пожаробезопасности» (ИСП) ООО «ИСП».

«Я не первый раз нахожусь в технопарке «Жигулевская долина» и с удовлетворением отмечаю, что количество резидентов растет. Это говорит об исключительной востребованности технопарка. Все проекты очень интересны, они рентабельны и окупаемы на рынке инноваций. Самое главное для резидентов технопарка – это суметь вырасти из статуса резидента. В технопарке «Жигулевская долина» можно наблюдать постоянное течение стартапов, часть из которых на определенном этапе выходит в свободное плавание на рынок и их место занимают новые, не менее интересные проекты, востребованные на отечественном рынке, что очень важно - для удовлетворения внутреннего спроса мы должны поддерживать собственные производства, в том числе и малый бизнес,особенно в инновационном секторе» – поделился впечатлениями Иван Владимирович.

«В Ассоциации работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры и т.д. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории Российской Федерации. Самарская область – один из немногих регионов страны, который входит в состав этой динамичной системы, меняющей амплитуду экономики России. Нам очень приятно, что руководство АИРР нашло время и возможность посетить наш технопарк и ознакомиться с инфраструктурой региональной экосистемы поддержки инноваций. То, что ответный визит коллег из АИРР состоялся так скоро после нашей встречи в Москве показывает, что мы взяли достаточно высокий темп, и значит, в будущем нас ждут хорошие результаты», - резюмировал встречу Александр Сергиенко.