Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
В Самаре открылся музей истории Старообрядчества
Пирамида должника «РКС-Самара» назвала жителям недобросовестные организации
Пирамида должника «РКС-Самара» назвала жителям недобросовестные организации
В Чапаевске откроют новый масштабный современный логистический центр OZON
В Чапаевске откроют новый масштабный современный логистический центр OZON
Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка Жигулевская долина»
Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка «Жигулевская долина»
Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой попал в больницу
Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой попал в больницу
Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
-0.57
EUR 87.78
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка «Жигулевская долина»

14 июля 2021 09:30
79
Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка Жигулевская долина»

13 июля технопарк «Жигулевская долина» с рабочим визитом посетило руководство Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) во главе с ее директором, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иваном Федотовым.

В технопарке делегация ознакомилась с уникальными проектами резидентов, посетив экспозицию стартапов. Краткую экскурсию провел директор оператора инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Он рассказал о технологии «выращивания» высокотехнологичного бизнеса в экосистеме «Жигулевской долины» и представил образцы инновационной продукции резидентов технопарка.

Особое внимание высокопоставленных гостей было уделено проектам по направлениям безопасности и экологии.

ООО «ИТ «Сокол» занимается разработкой, производством и реализацией многоцелевого автоматизированного комплекса воздушной разведки и доставки средств спасения «Сокол». Комплекс применяется во многих отраслях: с его помощью осуществляется охрана промышленных и природоохранных территорий. В июне администрация Тольятти заключила с резидентом контракт на осуществление мониторинга лесных массивов на предмет возгорания.

Также участникам встречи продемонстрировали разработку ООО «БИОТЕХКОМП» по созданию производства высокоэффективного удобрения из цианобактерий, собираемых с поверхности загрязнённых рек и озер, а также уникальную мобильную установку по переработке отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. Оборудование позволит владельцам небольших ферм региона качественно повысить уровень работы своих сельхозугодий и сохранить окружающую среду.

Компания ООО «Альтернативные экологические проекты» разработала уникальную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов и уже активно развивается на мировом рынке. Два комплекса по производству удобрений уже открыты в Республике Вьетнам, также получены заказы на проектирование и поставку оборудования в Сербию и Болгарию.

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» ООО «АТС-АВТО» и ООО-АТС-Сервис, входящие в группу «АТС» являются ключевыми партнерами АО «АВТОВАЗ» по созданию прототипов и серийному производству CNG автомобилей LADA. Также были представлены уникальные модули газового пожаротушения «ЗАРЯ» производства Группы Компаний «Инновационные Системы Пожаробезопасности» (ИСП) ООО «ИСП».

«Я не первый раз нахожусь в технопарке «Жигулевская долина» и с удовлетворением отмечаю, что количество резидентов растет. Это говорит об исключительной востребованности технопарка. Все проекты очень интересны, они рентабельны и окупаемы на рынке инноваций. Самое главное для резидентов технопарка – это суметь вырасти из статуса резидента. В технопарке «Жигулевская долина» можно наблюдать постоянное течение стартапов, часть из которых на определенном этапе выходит в свободное плавание на рынок и их место занимают новые, не менее интересные проекты, востребованные на отечественном рынке, что очень важно - для удовлетворения внутреннего спроса мы должны поддерживать собственные производства, в том числе и малый бизнес,особенно в инновационном секторе» – поделился впечатлениями Иван Владимирович.

 «В Ассоциации работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры и т.д. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории Российской Федерации. Самарская область – один из немногих регионов страны, который входит в состав этой динамичной системы, меняющей амплитуду экономики России. Нам очень приятно, что руководство АИРР нашло время и возможность посетить наш технопарк и ознакомиться с инфраструктурой региональной экосистемы поддержки инноваций. То, что ответный визит коллег из АИРР состоялся так скоро после нашей встречи в Москве показывает, что мы взяли достаточно высокий темп, и значит, в будущем нас ждут хорошие результаты», - резюмировал встречу Александр Сергиенко.

Теги: «Жигулевская долина» АИРР Иван Федотов технопарк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экосистему «Жигулёвской долины» представили студентам МГУ
08 июля 2021, 12:57
Экосистему «Жигулёвской долины» представили студентам МГУ
По итогам презентации у студентов возникло немало вопросов, связанных с работой технопарков, ОЭЗ и индустриальных парков. Экономика
693
Кванторианцы получили сертификаты Яндекс.Лицея
02 июля 2021, 09:46
Кванторианцы получили сертификаты Яндекс.Лицея
Из 28 человек полный курс обучения прошли 15 ребят. Новости Тольятти
389
В битопливных автомобилях LADA в качестве топлива применяется как бензин, так и сжатый природный газ метан, являющийся самым экологичным и недорогим.
23 июня 2021, 15:01
Резидент "Жигулевской долины" совместно с АО «АВТОВАЗ» выпустил 10 тысяч битопливных автомобилей LADA
В битопливных автомобилях LADA в качестве топлива применяется как бензин, так и сжатый природный газ метан, являющийся самым экологичным и недорогим. Новости Тольятти
740
В центре внимания
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.
13 июля 2021  17:52
Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти
488
Стороны обсудили вопросы развития предприятия и поддержки одного их крупнейших трудовых коллективов региона.
13 июля 2021  17:43
Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития АВТОВАЗа с Николя Мором
465
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021  13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
1260
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 июля 2021  13:09
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
448
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021  12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
765
Весь список