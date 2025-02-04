Итоги января: медиана предлагаемой зарплаты на рынке труда Самарской области составила 62,6 тыс. рублей

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ситуацию на рынке труда Самарской области по итогам января и проанализировали ключевые показатели.

На рынке труда Самарской области в начале февраля наблюдается умеренная конкуренция. На 1 вакансию в регионе (по итогам января) приходится 5,0 резюме, что считается лучшим показателем с начала 2024 года. Границей нормы считается 4,0 резюме на вакансию, показатель ниже говорит о дефиците кадров.



Работодатели в силу традиционного сезонного спада за последний месяц разместили 23,9 тыс. вакансий, что на 15% меньше января 2024 года. Соискатели же создали или обновили 119,6 тыс. резюме, что на 29% больше динамики прошлого года.



Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области за месяц снизилась на 1,3%, но оказалась выше ожидаемой – 62,6 тыс. рублей против 60 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по стране за месяц снизилась на 1,9%, до 73,4 тыс. рублей.