ИТ-отрасль растёт в 5 раз быстрее других секторов экономики РФ

За первые 6 месяцев 2025 года ИТ-отрасль продемонстрировала уверенный рост, значительно опередив динамику экономики в целом. Объём реализации в отрасли увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,9 трлн рублей. В то время как рост показателя по экономике в целом — 3,2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики о ключевых показателях сектора ИКТ за первое полугодие 2025 года.

Реализация ИТ-услуг и инвестиции в развитие

Почти две трети (63%) объёма продаж обеспечили разработчики программного обеспечения, показав рост на 33% к уровню 2024 года.

Инвестиции в отрасль продолжили расти: по итогам первого полугодия 2025 года они достигли показателя почти в 300 млрд рублей (+ 15,6% к показателю предыдущего года).

Особенно активно развиваются компании, оказывающие консультационные услуги в сфере ИТ, и разработчики ПО — их инвестиции выросли на 50% и 24% соответственно.

Кадры и зарплата

ИТ остаётся одной из самых перспективных отраслей. Численность работников в сфере превысила 1,1 млн человек, а средняя зарплата достигла 201 тыс. рублей. Рост занятости стал максимальным за последние годы.

Таким образом, ИТ остаётся одной из самых динамично развивающихся отраслей, обеспечивая технологическое развитие и рост цифровой экономики страны.