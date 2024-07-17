Ипотека в России взлетела до рекордных уровней

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В России идет рекордный рост стоимости ипотеки для заемщиков. Об этом говорят экспертные данные.

«Обычная ипотека, на которую претендуют клиенты, не входящие в категории льготных, становится все дороже. К середине июля средние ставки предложений банков из числа крупнейших приблизились к 20% годовых», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные АО «Дом.РФ».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов. Она добавила, что ипотечные кредиты нередко берут люди с высокой долговой нагрузкой, пишет RT.