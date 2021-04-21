Инвестиционный потенциал Самарской области представили делегации из Беларуси

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Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

Встреча состоялась в рамках визита в Самарскую область, посвященного развитию сотрудничества двух сторон в торгово-экономической сфере.

Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Беларуси являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники.

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.

«Мы создаем лучшие условия для российских и зарубежных инвесторов. В прошлом году мы открыли два индустриальных парка, обеспечили существенный прирост инвестиций в Особую экономическую зону. В этом году мы уже запустили на площадке ОЭЗ «Тольятти» завод медицинских изделий, планируем дать старт работе еще четырех производств. Кроме того, начнем осваивать территорию под вторую очередь «Преображенки», - отметил министр на рабочей встрече на площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области.

В «Жигулевской долине» гости посетили экспозицию резидентов, отметив масштабы экосистемы и инвестиционных возможностей технопарка. Экскурсию по основным элементам "Жигулевской долины" провел директор управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко, показав г-ну Семашко один из крупнейших в регионе конгресс-центров и детский технопарк "Кванториум-63". Затем заместитель директора ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов представил гостям уникальные разработки резидентов технопарка, собранные в экспозиции выставочного зала.

Посол был впечатлён размахом детского технопарка и инновационными разработками резидентов, отметив техническое оснащение и комфортную инфраструктуру экосистемы для развития стартапов.

По итогам визита были намечены точки возможного взаимодействия в сфере инноваций.