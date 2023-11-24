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Инвестиционный фонд будет поддерживать разработки в сфере беспилотников и биотехнологий

24 ноября 2023 13:00
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Инвестиционный фонд будет поддерживать разработки в сфере беспилотников и биотехнологий

27 ноября 2023 года в технопарке «Жигулёвская долина» состоится конференция Инвестиционного фонда развития бизнеса «Визион».

В августе 2023 г. компания «Транспорт Будущего» и Национальная технологическая инициатива (НТИ) объявили о создании фонда для инвестиций в компании, которые занимаются разработками в сфере беспилотия и биотехнологий. «Визион» готов инвестировать широкий спектр разработок по этим направлениям: от компонентов до услуг и сервисов, от генетики до оборудования и новых продуктовых категорий.

Мероприятие будет интересно всем предпринимателям, кому требуются финансовые средства, команда или партнёры. В программе конференции – кейсы об опыте успешных стартапов, примеры организационной структуры стартапа, рекомендации в сфере маркетинга и PR, а также круглый стол и обсуждение вопросов и идей от гостей.

Среди спикеров – генеральный директор и эксперты ООО «Транспорт будущего» и фонда «Визион». Деловая часть мероприятия пройдёт с 14:00 до 16:00.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке https://dolinatlt.timepad.ru/event/2683427/.

Напомним, что ООО «Транспорт Будущего Самара» является резидентом технопарка «Жигулёвская долина».

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