Интерес россиян к ипотеке снизился на 38%

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Доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% относительно марта. Об этом сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи» в пятницу, 15 апреля.

При этом уже в марте россияне интересовались ипотечными кредитами на 27% реже, чем в феврале, добавили там.

Спрос удерживается от более резкого падения за счет льготных ипотечных программ на строящееся жилье. По сравнению с первой неделей февраля в апреле он выше на 5%, а вот интерес к ипотечным кредитам на загородную недвижимость снизился уже на 38%, на вторичную недвижимость — на 76%.

«Количество ипотечных консультаций снижается каждую неделю, и результаты такой просадки рынок недвижимости начнет в полной мере ощущать в течение ближайших месяца-двух, когда следует ожидать значительного снижения спроса на рынке вторичной и загородной недвижимости», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

По ее словам, в такой ситуации временная стагнация цен на вторичном рынке становится всё более реальной. Сейчас двум этим сегментам нужны дополнительные меры поддержки спроса и обеспечения доступности ипотечных кредитов, считает она.

По мнению эксперта, такое состояние рынка в ближайшее время приведет к активизации частных инвесторов: в условиях низкого спроса количество выгодных вариантов на рынке недвижимости значительно вырастает.

Накануне в ВТБ сообщили, что с 14 апреля снизили минимальную ипотечную ставку на 5,5 п.п. до 16,9%. Она доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту банка. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Кроме того, кредиты на индивидуальное жилищное строительство доступны по ставкам от 17,2%.