Иностранные компании, чьи бренды попали под параллельный импорт, не просили об исключении их из списка

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что иностранные компании, чьи бренды попали под параллельный импорт, на данный момент не просили об исключении их из списка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, компании будут исключаться из перечня по мере того, как они будут принимать решения о возвращении на российский рынок и продолжении поставок своей продукции. «Мы готовы оперативно реагировать», — подчеркнул министр.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В списке значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечень вошли деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего в списке 96 пунктов.