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Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие

14 июля 2022 13:30
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Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) утвердил итоги сразу нескольких конкурсов по предоставлению грантов. В отборе участвовали и проекты из Самарской области. По его результатам пять инноваторов нашего региона получат крупные гранты на развитие свои разработок.

По программе «Старт-1» (очередь IV) от Самарской области было подано 38 заявок, 4 из которых признаны победителями. Это проекты по разработке программной системы для мониторинга оперативных данных об изделии и управления производством, разработке комплексной технологии контроля нефтенасыщенности пласта на месторождениях нефти, разработке системы комплексной профилактики осложнений ИВЛ, а также разработке пиротехнического пестицидного генератора аэрозоля серы. Каждый из них получит грант в размере 3 млн рублей. 

Создание условий для успешного развития технологического и инновационного предпринимательства – одна из приоритетных задач областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Получить поддержку на всех этапах реализации проектов разработчики региона могут в технопарке "Жигулевская долина", одной из ведущих инвестиционных площадок Самарской области. 

«Грантовая поддержка молодых инноваторов позволяет им быстрее воплощать свои идеи в жизнь и реализовывать уникальные проекты. Очень важно, что наши разработчики активно участвуют в федеральных конкурсах, презентуют свои задумки, заявляют о себе широкой аудитории. Этому во многом способствует системная работа областного Правительства, команды «Жигулевской долины» и регионального представительства Фонда содействия инновациям, которое действует на базе технопарка», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Один из инноваторов, Тимур Амиров, рассказал о своей разработке. Она предназначена для санитарно-гигиенической обработки сельхозобъектов с целью борьбы с потерями урожая от болезней, вредителей и условий неправильного хранения. Потребителями предлагаемого изделия будут владельцы садово-земельных участков, фермеры, владельцы малых и средних тепличных хозяйств. «Я являюсь победителем конкурса «УМНИК-2019». Участие в программе очень помогло мне при оформлении заявки на конкурс «Старт-1» и помогло с нетворкином. Мой совет тем, кто ещё думает над тем, чтобы участвовать в конкурсах от Фонда содействия инновациям, следующий: старайтесь и пробуйте, а специалисты «Жигулевской долины» окажут квалифицированную поддержку!» – прокомментировал свою победу в программе Фонда Тимур Амиров.

В отборе по программе «Развитие-НТИ» (проекты-маяки) (очередь II) в рамках программы «Развитие» была подана одна заявка, которая и была признана победителем. ООО «Прототип» со своим проектом «Разработка медицинских весов с функцией дистанционной передачи данных» по направлению «Персональные медицинские помощники» получит на реализацию своего проекта грант в размере 30 млн рублей. 

Помимо финансовой поддержки на реализацию инновационных проектов, некоторые разработчики Самарской области смогут принять участие в программе «Акселерация-Искусственный интеллект» (очередь III). Такую возможность получили ООО «Аксбит-ИТ» с проектом по применению искусственного интеллекта для анализа биометрических показателей в мобильной диагностике заболеваний органов зрения и ООО «АСТЕРА» с проектом по созданию системы интеллектуального анализа DNS-трафика для поддержки принятия решений об угрозах информационной безопасности предприятия.

По вопросам участия в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) можно проконсультироваться в региональном представительстве в технопарке «Жигулевская долина» по номеру: 8 (8482) 93-00-93, об. 932.

 

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