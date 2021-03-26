Инфляция в Самарской области достигла 6,2%

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Это на 0,3% выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.



По информации регулятора, в самарском регионе рост годовой инфляции в феврале в сравнении с январем нынешнего года составил 0,4%. Самой высокой в прошедшем месяце стала продовольственная инфляция — 8,4% (выше январского показателя на 0,9%). Рост произошел за счет цен на мясопродукты, яйца. «Рост мировых цен на зерно, а также распространение птичьего гриппа сказались на удорожании куриного мяса и яиц в феврале. Так как Самарская область обеспечена картофелем, он дорожал медленнее, чем в других регионах и в целом по России. Замедлился в феврале рост цен на помидоры — это произошло в результате снятия временных ограничений на поставки томатов из некоторых стран-экспортеров», — рассказали в пресс-службе.



Хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, напротив, дешевели. На 0,4% до 6,3% выросла непродовольственная годовая инфляция. Дорожали мебель, топливо, легковые автомобили. Дешевели одежда, белье, чистящие средства, парфюмерия, пишет СО ОНЛАЙН.



Инфляция в сфере услуг, напротив, сократилась на 0,3% до 3,1%. «На фоне действующих ограничений медленнее дорожали услуги отдыха и оздоровления. В итоге стоимость санаторно-оздоровительных услуг по сравнению с февралем прошлого года снизилась. Также активная конкуренция на рынке поставщиков сотовой связи привела к тому, что операторы, в борьбе за сохранение клиентов, увеличили объем предоставляемых услуг в пакете. Стоимость при этом изменилась незначительно», — пояснили в ЦБ.

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