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Инфляция в России в настоящее время находится на уровне 14 процентов, однако есть тенденция к снижению. К концу года результат должен быть на уровне 12 процентов. Об этом в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

В следующем году, уверен глава государства, инфляция приблизится к целевому уровню в 4 процента, в первом-втором квартале она будет на уровне 5-6 процентов.

В то же время Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента. Президент особенно подчеркнул, что в России в последние месяцы инфляция снижается, а вот в западных странах — растет.