Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,77%

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Инфляция в России в годовом выражении незначительно ускорилась до 17,77%, сообщили в Минэкономразвития. При этом недельная инфляция с 30-го апреля по 6 мая замедлилась до 0,12%. Как отметили в ведомстве, продолжает сдерживать инфляцию замедление роста цен на продовольственные товары.

По данным Росстата, огурцы в России за неделю подешевели почти на 3%, на 3,5% – куриные яйца. В то же время подорожал примерно на 2% картофель. Вновь перешли к снижению цены на смартфоны, продолжают дешеветь телевизоры, сообщает Радио Маяк.