Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» успешно прошел сертификацию

Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительной информации, погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля при столкновении с грузовиком.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе: погибли три человека
Сегодня Самарская область находится в числе регионов-лидеров, где удается сдерживать распространение коронавируса.
Главный врач Самарской городской больницы рассказала о показаниях для вакцинации от коронавируса
По итогам соревнований первое место занял тольяттинец Дмитрий Тарасов.
"Богатырские игры": в Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по силовому экстриму
Отдельный букет в день скорби и памяти прибыл в столицу региона из города-побратима Штутгарта.
День памяти и скорби: Елена Лапушкина возложила цветы к Вечному огню
При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов.
В мае Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей.
Выпускники IT-специальностей Самарского университета в числе самых высокооплачиваемых в стране
Молодежь Самарской области приняла участие в патриотическом флешмобе.
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
В семье Володичкиных, которая жила в поселке Алексеевка Самарской области, было девять сыновей. Все они поочередно ушли на войну, назад вернулись только трое.
Сотрудники Росгвардии вместе со своими подшефными ребятами из кадетской школы почтили память семьи Володичкиных
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
-0.03
EUR 87.07
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» успешно прошел сертификацию

22 июня 2021 15:01
123
Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» отвечает требованиям национального стандарта.

Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» успешно прошел сертификацию. Ее проводит уполномоченный орган - Ассоциация индустриальных парков (АИП). Процедура является добровольной и осуществляется по заявке конкретного парка. Соответствующую заявку в этом году подала и особая экономическая зона «Тольятти». 

После анализа необходимого пакета документов, эксперты АИП лично ознакомились с работой индустриального парка, затем коллегиально, путем голосования на заседании экспертной комиссии, принято положительное решение о выдаче сертификата  ОЭЗ «Тольятти. 

Сертификация АИП делает оценку индустриальных парков более прозрачной для инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. В частности, в числе обязательных требований значатся возможность доступа магистрального автотранспорта, наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, а также доступной инженерной инфраструктуры и оформленных земельных участков, подготовленных для строительства. 

«Задача регионального правительства – создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. И мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдены высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Добровольная сертификация АИП подтвердила, что индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» отвечает всем обязательным требованиям национального стандарта, разработанного Минпромторгом России. Высокий уровень организации работы подтверждают и сами инвесторы – в настоящее время уже пять компаний приняли решение о реализации своих инвестпроектов на территории нашего индустриального парка», - рассказал о работе площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

 «Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» отвечает всем необходимым требованиям для комфортного размещения резидентов и выгодного развития их бизнеса. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тыс. кв. метров производственных площадей для инвесторов, на втором этапе – свыше 50 тыс кв. метров. Возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 руб. за 1кв. м в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска производства на территории ОЭЗ», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев. 

 

 

Теги: ОЭЗ «Тольятти» сертификация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Высшую оценку присвоили инвестиционному потенциалу ОЭЗ Тольятти»
15 июня 2021, 12:00
Высшую оценку присвоили инвестиционному потенциалу ОЭЗ «Тольятти»
Аналитический центр «Эксперт» обнародовал очередной ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков России. Экономика
488
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросла на 32% за первый квартал 2021 года и составила более 2 млрд рублей. 
31 мая 2021, 17:38
В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги работы за первый квартал
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросла на 32% за первый квартал 2021 года и составила более 2 млрд рублей .  Экономика
605
Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест.
28 мая 2021, 18:21
Новый резидент: в ОЭЗ «Тольятти» откроется завод по выпуску автокомпонентов
Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест. Новости Тольятти
1246
В центре внимания
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021  12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
199
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
22 июня 2021  11:22
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
261
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
22 июня 2021  10:28
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
215
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
22 июня 2021  10:07
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
408
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
22 июня 2021  09:47
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
264
Весь список