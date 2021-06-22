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Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» успешно прошел сертификацию. Ее проводит уполномоченный орган - Ассоциация индустриальных парков (АИП). Процедура является добровольной и осуществляется по заявке конкретного парка. Соответствующую заявку в этом году подала и особая экономическая зона «Тольятти».

После анализа необходимого пакета документов, эксперты АИП лично ознакомились с работой индустриального парка, затем коллегиально, путем голосования на заседании экспертной комиссии, принято положительное решение о выдаче сертификата ОЭЗ «Тольятти.

Сертификация АИП делает оценку индустриальных парков более прозрачной для инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. В частности, в числе обязательных требований значатся возможность доступа магистрального автотранспорта, наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, а также доступной инженерной инфраструктуры и оформленных земельных участков, подготовленных для строительства.

«Задача регионального правительства – создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. И мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдены высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Добровольная сертификация АИП подтвердила, что индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» отвечает всем обязательным требованиям национального стандарта, разработанного Минпромторгом России. Высокий уровень организации работы подтверждают и сами инвесторы – в настоящее время уже пять компаний приняли решение о реализации своих инвестпроектов на территории нашего индустриального парка», - рассказал о работе площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Индустриальный парк ОЭЗ «Тольятти» отвечает всем необходимым требованиям для комфортного размещения резидентов и выгодного развития их бизнеса. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тыс. кв. метров производственных площадей для инвесторов, на втором этапе – свыше 50 тыс кв. метров. Возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 руб. за 1кв. м в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска производства на территории ОЭЗ», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.