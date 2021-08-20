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Имущество банкрота Махлая арестовано по решению суда

20 августа 2021 11:48
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Имущество банкрота Махлая арестовано по решению суда

Арбитражный суд Самарской области 11 августа наложил арест на все имущество, принадлежащее основному владельцу ПАО «Тольяттиазот» Сергею Махлаю. Двумя днями ранее был признан судом банкротом, а в отношении его имущества началась процедура реализации. Теперь ему запрещено совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего Олега Егерева.

Проживающий в США Сергей Махлай вместе с четырьмя сообщниками был заочно 5 июля 2019 года признан виновным Комсомольским райсудом Тольятти в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, путем продажи продукции ТоАЗа по заниженным ценам аффилированному с собой офшору. Преступники были заочно приговорены к 8-9,5 годам лишения свободы, поскольку скрываются за рубежом. В рамках гражданского иска суд обязал осужденных выплатить 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру предприятия, которых суд признал потерпевшими от аферы.

Уголовное дело о мошенничестве – далеко не единственное в богатой криминальной биографии Сергея Махлая. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, Следственным комитетом возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке 9 июня 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.

Хотя приговор по делу о мошенничестве вступил в силу 26 ноября 2019 года, Махлай с сообщниками не только не выплатили компенсацию добровольно, но и всячески уклонялись от выплаты, пытаясь спрятать или перепрятать имущество, чтобы избежать обращения на него взыскания. С начала 2020 года сообщники пытались довести до банкротства подконтрольное себе ООО «Томет», в которое в конце нулевых были незаконно выведенные наиболее ликвидные активы ТоАЗа. «Томет» был искусственно нагружен долгами и в прошлом сентябре ТоАЗ подал иск о его банкротстве. Если бы замысел мошенников удался, активы «Томета» пропали бы в неизвестном направлении. Но суд не пошел у Махлаев на поводу, ввел на «Томете» сначала процедуру наблюдения, а затем и конкурсного производства. Теперь предприятие пройдет процедуру финансового оздоровления и сможет найти себе нового инвестора.

Как сообщает сайт tltpravda.ru другую уловку Махлай пытался провернуть с помощью своей жены Ирины, организовав с ней раздел совместно нажитого имущества. По факту это была очевидная попытка переписать похищенное у ТоАЗа и его акционеров имущество на супругу. На основании иска о разделе имущества Махлаи ходатайствовали о введении Ирины в дело о банкротстве Сергея в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Однако суд справедливо постановил отказать в ходатайстве, так как, в соответствии со ст. 34 и 35 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», супруга должника не относится к кругу лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении обоснованности требований кредиторов к нему или заявлять против них возражения, поскольку рассмотрение данного вопроса никоим образом не затрагивает ее прав и обязанностей. Махлай заявлял и другие, не менее абсурдные ходатайства, однако суд отклонил их как не имеющие под собой никаких правовых оснований и направленные исключительно на затягивание процесса в интересах должника.

В результате суд наложил арест на все имущество Махлая. Арест имущества – это обеспечительная мера, направленная на сохранение конкурсной массы, то есть гарантия того, что Махлай не спрячет наворованные деньги и активы, за счет которых он должен будет выплатить компенсацию потерпевшим от его афер. Ранее суд в качестве обеспечительной меры арестовал все имущество ТоАЗа, включая мажоритарный пакет акций предприятия. Под арестом находятся также акции и все имущество аммиакопровода ПАО «Трансаммиак», которое принадлежит тем же собственникам.

Так что как бы ни старался Махлай спрятать похищенное имущество, теперь это будет сделать попросту невозможно. Компенсацию потерпевшим выплатить придется, как и понести ответственность за свои преступления, в какой бы стране он ни находился.

Алексей Напылов

Теги: ТОАЗ

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