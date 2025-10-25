Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда

121

Россия в сентябре 2025 года значительно увеличила импорт сладостей из Китая, который достиг максимального значения. Об этом свидетельствуют данные китайской статслужбы, передает агентство РИА Новости.

Больше всего в сентябре экспортировались в РФ кондитерские изделия из сахара – белый шоколад, леденцы, желе, жвачки и другие – на сумму 9,7 миллиона долларов. По сравнению с августом поставки выросли на 22%, а в годовом выражении – в 1,8 раза, что стало максимумом за все время торговли между странами.

Рекорда достиг и импорт шоколада и изделий из него – сумма составила 6,8 миллиона долларов. За месяц объем вырос в 1,6 раза, а за год – в полтора. Основная часть пришлась на шоколадные конфеты, какао-пасту и порошки для напитков.

Кроме того, исторического максимума достигли поставки мучных изделий – вафель, печенья, кукурузных палочек и бисквитных пирожных. Их объем вырос в полтора раза за месяц и в 2,3 раза за год, достигнув 1,9 миллиона долларов.

Китай при этом сократил закупки российских десертов. В сентябре в КНР кондитерских изделий из сахара приехало лишь на 177 тысяч долларов, что в 3,7 раза меньше, чем в прошлом году.