IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России

72

Владелец шведского ритейлера IKEA Ingka Group продал последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости и представителя покупателя – предпринимателя Роберта Узилова.

Эта недвижимость ранее не вошла в сделку шведов и Газпромбанка, выкупившего все ТЦ «Мега». Компания открыла дистрибуторский центр в Есипово в 2003 г. После модернизаций его площадь увеличилась с 50 000 кв. м до почти 180 000 кв. м. Склад обслуживал все магазины шведского ритейлера, его называли «ключом для развития IKEA в России».

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес», пишут "Ведомости".