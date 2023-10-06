ИК-15 УФСИН России по Самарской области установило производственные связи с новыми российскими регионами

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В 2023 году руководство колонии, где содержатся женщины-осужденные, заключило два внутрисистемных контракта с ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике на изготовление и поставку вещевого имущества для сотрудников уголовно-исполнительной системы. В перечне – брюки мужские и женские, юбки. Сумма контракта составила свыше 6 миллионов рублей.

Кроме того, подписан внутрисистемный контракт с УФСИН России по Запорожской области на изготовление и поставку вещевого имущества. Это – брюки, блузки, галстуки, куртки, платья, рубашки, юбки и жакеты. Сумма контракта свыше 1 миллиона рублей.