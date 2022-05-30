Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ

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Из Херсонской области в Россию начат экспорт зерна прошлого урожая. Об этом 30 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов уточнил, что речь идет именно о продаже зерна в РФ на экспорт. По его словам, также решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.

Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых.

«20 июня начнется уже полноценная уборка», — сказал он.

Ранее, 27 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7, пишут "Известия".