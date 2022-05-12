Херсонская область готова бесплатно поставлять воду в Крым.

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Об этом РИА Новости рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, и требовать за это деньги никто не будет.

Представитель Херсонской области вспомнил, что Крым подставлял им своё дружеское плечо ранее – помогал гуманитарно и финансово.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.