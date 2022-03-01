Harley-Davidson закрывает продажи премиальных мотоциклов в России

102

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию из-за санкций Запада, введенных после обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что фирма приостановила свою деятельность в России, на которую, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходился 31% продаж ее мототехники в прошлом году.

Один из салонов Harley-Davidson располагается в Самаре. В настоящее время на официальном сайте дилера никаких изменений нет. Будет ли компания продавать те модели, которые имеются в наличии и по какой цене пока неизвестно. Связаться собственником сети Романом Гречухиным не удалось.

Ранее о приостановки бизнеса в России заявили около десятка иностранных автопроизводителей, пишет Обозрение.

Фото: pixabay.com