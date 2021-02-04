Губернатор и вице-президент АВТОВАЗа обсудили ход вакцинации крупнейшего трудового коллектива Самарской области

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Более 7 тысяч работников АВТОВАЗа уже выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса.

Более 500 работников автогиганта уже сделали прививку. Об этом стало известно на встрече Губернатора Дмитрия Азарова и вице-президента АО «АВТОВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко. Встреча была посвящена защите здоровья крупнейшего трудового коллектива губернии. Сейчас одна из главных задач – провести на производстве добровольную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Кампания по добровольной вакцинации на АВТОВАЗе организована совместно с ФМБА. На первом этапе вакцинация проводится в поликлинике, которая находится в непосредственной близости от завода. Кроме того, в наших планах развернуть вакцинацию и в медпунктах, которые находятся на территории предприятия в производственных подразделениях – всего их более 20. Мы стараемся обеспечить возможность для вакцинации для всех желающих работников нашего коллектива», – доложил Губернатору Дмитрий Михаленко.

«Хочу поблагодарить вас за эту работу, которая проводится вами лично, руководством АВТОВАЗа в целом, по защите здоровья самого крупного трудового коллектива на территории региона, а также за ту загрузку предприятия, которая сегодня обеспечивается благодаря помощи и поддержке федерального правительства, лично Президента страны, для которого АВТОВАЗ – зона особого внимания», – подчеркнул Губернатор.

Также на встрече был затронут вопрос занятости трудового коллектива. «В соцсетях прошла информация о том, что АВТОВАЗ планирует с 1 марта сократить три тысячи работников. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала АВТОВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется», – подчеркнул Дмитрий Михаленко.

«Спасибо, что тему затронули. Действительно, прошла странная информация, которая людей взволновала. Знаю, что вы лично и Президент АВТОВАЗа держите вопрос на особом контроле. До буквы, до запятой всегда соблюдается федеральное законодательство, в том числе, регулирующее трудовые отношения», – отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Михаленко доложил, что на предприятии проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании. «В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия. Параллельно компания продолжает набор персонала в ключевые службы. Кроме того, в 2021 году АВТОВАЗ также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им представляется выплата в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области», – рассказал Дмитрий Михаленко.

Также на встрече Губернатор и Дмитрий Михаленко обсудили ход программы улучшения условий труда на автогиганте, которая была принята при поддержке регионального Правительства. За последние три года в улучшение условий тружеников ВАЗа было проинвестировано более 3 млрд рублей.

Фото: Департамент информационной политики