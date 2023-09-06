Губернатор Дмитрий Азаров оценил загрузку заказами самарского Авиакора

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В среду, 6 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством и сотрудниками одного из старейших и крупнейших российских авиастроительных предприятий АО «Авиакор – авиационный завод». Глава региона обсудил вопросы развития предприятия, оценил его производственные мощности и перспективные разработки. Во встрече участие приняли депутаты Государственной думы от Самарской области Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

Еще несколько лет назад предприятию пришлось преодолевать непростую ситуацию, связанную с отказом от поставок зарубежных комплектующих. Решить ее удалось в том числе благодаря поддержке руководителя региона. В частности, как отмечает генеральный директор Алексей Гусев, благодаря участию губернатора было найдено оптимальное решение по урегулированию задолженности предприятия из-за санкционного давления.

В сегодняшних непростых условиях Авиакор не просто продолжает свою деятельность, но и расширяет производство. «Мы приобрели новое оборудование, которое уже сегодня дает нам гораздо большие возможности, снижает трудоемкость, увеличивает объемы. На предприятие приходит молодежь. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, усилиям руководства Самарской области. Хочу заверить, что все задачи, которые перед нами сегодня стоят, мы выполним с высоким качеством и в установленные сроки», – подчеркнул Алексей Гусев.

Начиная с прошлого года Авиакор ведет работу над созданием четырех фюзеляжей для нового турбовинтового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием «Ладога». Соответствующий контракт был подписан с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает воздушное судно для обеспечения межрегиональных перевозок. По задумке конструкторов новый лайнер сможет взлетать с грунтовых аэродромов, работать в неблагоприятных погодных условиях, выдерживать перепады температур.

Директор завода Алексей Гусев показал главе региона собранные панели фюзеляжа ТВРС-44 на основном стапеле. «Это первый элемент, не панельный, а уже как компонент самолета. Это делаем мы. Чтобы вы понимали, что это никто нам не поставляет», – подчеркнул он.

«Будущее завода», – отметил губернатор.

Завод сумел заместить и наладить производство и поставки целого ряда агрегатов, в том числе гидроаккумуляторов, а также иллюминаторов для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. «Раньше они были итальянскими, французскими, а теперь самарские – Авиакора, – подчеркнул генеральный директор завода. – Загрузка очень большая».

«Очень хорошо, что завод мог вписаться и войти в программу по замене деталей и узлов на отечественные компоненты, – отметил работу руководства компании по импортозамещению Владимир Гутенев. – Это большая победа».

Важно отметить, что на сегодняшний день Авиакор является единственной производственной площадкой в России по капитальному ремонту среднемагистральных самолетов Ту-154. Завод также сохранил компетенции по ремонту и модернизации самолетов различного типа, принадлежащих Министерству обороны, Росгвардии, техническому обслуживанию Ан-140, Ан-74, осуществляет поставки изделий и компонентов для лайнеров других типов. Большие заказы завод выполняет по линии Минобороны.

Говоря о планах, Алексей Гусев отметил, что в этом году компания намерена получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по освоению производства авиационных средств пакетирования. Они представляют собой специальный авиационный контейнер или поддон, который предназначен для перевозки багажа, грузов и почты в самолетах. С помощью такого транспортного пакета можно объединять множество разных видов груза и багажа в укрупненную, стандартизированную по габаритам грузовую единицу, что значительно упрощает и ускоряет процесс погрузки и разгрузки самолета.

«Первые контейнеры были переданы компании «Аэрофлот» на контрольную, опытную эксплуатацию. Испытания прошли успешно. Сейчас нужно провести некоторые доработки, после чего мы приступим к их серийному выпуску для российской авиации, – отметил генеральный директор завода. – Весь конструктив из отечественных материалов самарских предприятий. Эксплуатационный срок контейнеров 3-4 года».

«Рад тому, что локализация производства авиационных средств пакетирования составляет сто процентов», – отметил в беседе Дмитрий Азаров.

В рамках диверсификации продуктового портфеля АО «Авиакор – авиационный завод» реализует еще один проект по освоению продукции гражданского назначения – производство судов на воздушной подушке. Каждое способно перевозить пассажиров и груз круглый год при температуре от -25 до +40 °С, даже в период ледохода и ледостава на реках. Запас хода – 360 км, электронное управление упрощает управляемость и улучшает маневренность аппарата, скорость – до 100 км/ч по льду и до 80 км/ч по воде. Первая модель была представлена в этом году на международном форуме «Армия-2023». Алексей Гусев добавил, что интерес к такому типу речного судна уже проявляет МЧС и Росгвардия. Завод готов выпускать воздушные подушки любой конфигурации для нужд заказчиков.

Авиакор активно помогает защитникам Отечества – участникам специальной военной операции. Сотрудницы завода шьют непромокаемые, объемные и прочные вещмешки, которые отправляются на передовую вместе с гуманитарным грузом. «Давайте поговорим с командирами подразделений, поймем запрос, что сейчас необходимо и при случае дополнительно закажем партию вещмешков на заводе для передачи бойцам», – поручил Дмитрий Азаров министру промышленности и торговли региона Андрею Шамину.

«Сердце радуется от того, что сегодня я вижу на заводе. Очень надеюсь, что чуть позже мы сможем назвать это время вторым рождением завода. Очень на это рассчитываю и со своей стороны, как губернатор Самарской области приложу к этому все усилия. С таким руководителем точно любые задачи по плечу», – подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров во время встречи с коллективом.

Отдельно руководитель региона отметил вклад директора предприятия в сохранение и развитие производства. «В том, что Авиакор сохранен с трудовым коллективом – это ваша заслуга. Какое-то время назад я говорил, что завод держится на небольшой группе настоящих патриотов – людей-энтузиастов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Алексей Викторович берется за новые изделия, разработки. Это тот случай, когда он делает все, использует любую возможность для развития предприятия. Брался за любую гражданскую продукцию. Он как знал, что время придет и завод вновь потребуется по своему главному назначению. Сумел отстоять это во всех высоких кабинетах, убедить акционеров предприятия, добиться нужных решений. Видя такую энергию, понимая верность выбранному пути, всегда готов оказывать поддержку, потому что для меня, как коренного жителя Самары, аэрокосмический кластер, авиационный завод – это то, что я знаю с детства, это то, чем мы всегда гордились и сейчас гордимся».

Губернатор поблагодарил сотрудников завода за труд и высокое служение государству: «Я благодарю вас за те мужественные часы, когда в сжатые сроки представители коллектива предприятия сделали все, чтобы обеспечить боеспособность наших машин. Вы защищаете Родину здесь, на самарской земле. Делаете все, чтобы Родина спала спокойно. И тех задач, которые ставит наша страна, наш Верховный главнокомандующий, мы достигаем».

Во время осмотра цехов и обсуждения загрузки предприятия обсуждался ряд решений, которые позволят и в дальнейшем обеспечить Авиакор заказами, в том числе при поддержке депутатов Государственной думы. «Уверен, что вместе с такой поддержкой мы справимся со всеми задачами», – заявил губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам.

Фото — Светлана Осьмачкина