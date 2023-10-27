Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это четвертое подряд повышение уровня показателя.
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых
Производство за пределами Мексики ограничено, и пока его только импортировали.
Мексика разрешила: в России запустят производство текилы
Данная выставка - это продолжение большого благотворительного проекта «Самара – детям Донбасса».
В театре «Самарская площадь» откроется выставка «Город роз. Возрождение»
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
Дольщики еще двух проблемных объектов получат денежные выплаты.
Виктор Кудряшов провел встречу с руководством Фонда развития территорий
С 27 по 29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде проходит окружной финал пятого конкурса «Лидеры России».
Финалисты из Самарской области поделились впечатлениями первого дня  Окружного финала пятого конкура «Лидеры России» в ПФО
Терапевты, фельдшеры, медсестры поликлиник.
35 специалистов приступили к работе в Сызранской больнице в этом году
Обсуждались вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководством ПАО «Газпром» и дочерних компаний
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.56
0.41
EUR 98.74
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области

27 октября 2023 12:55
225
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области

 

В рамках формирования нового состава Правительства Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность министра труда, занятости и миграционной политики региона Ирину Никишину.

      Губернатор провел личную встречу с Ириной Никишиной, на которой был заслушан отчет и подведены итоги проделанной министерством работы в предшествующий период. В ходе собеседования Дмитрий Азаров особо отметил вклад Ирины Никишиной, которая возглавляет минтруд уже не один год, в выполнении задачи по снижению уровня безработицы в Самарской области. В качестве примера губернатор привел тот факт, что еще пять лет назад в Тольятти количество безработных в три раза превышало число вакансий. «Буквально за два года совместной работы мы этот тренд переломили. А сейчас в целом по региону у нас фактически семикратное увеличение вакансий над количеством тех людей, которые ищут работу», – подчеркнул Дмитрий Азаров.  Как отметил губернатор, этому способствовала системная работа всего регионального правительства по улучшению инвестиционного климата, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, что позволило привлечь бизнес, открыть новые производства.

Глава региона поблагодарил Ирину Никишину за активное участие в подготовке и переподготовке кадров. «Это очень важно. Вы фактически помогаете сегодня министерству образования в четкой профессиональной ориентации ребят. Зачастую являетесь заказчиком по образовательным программам, аккумулируя запросы от промышленных предприятий. Знаю, что работаете здесь рука об руку с министерством промышленности, а где-то и ведущую роль осуществляете, работая на опережение и находясь в постоянном контакте с кадровыми службами предприятий, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы вместе добились перелома в сфере занятости. При рекордно низких показателях по безработице в целом по стране, у нас показатели еще в полтора раза ниже. Но сейчас стоит вопрос повышения производительности труда, работы вместе с минпромом, минэкономразвития, с предприятиями. И привлечение новых дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов».

Отдельно губернатор остановился на теме сбалансированного, продуманного государственного подхода в вопросе привлечения мигрантов. «Запрос предприятий есть, экономика страны и региона формирует запрос на дополнительные трудовые ресурсы. Но крайне важно во взаимодействии с работодателями, с правоохранительными органами обеспечивать приоритетность устройства на работу жителей Самарской области. Это главный приоритет. И, конечно, важны жесткие требования по привлечению иностранных специалистов», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил, что Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где были введены жесткие критерии по привлечению специалистов из-за рубежа. «Тем не менее, надо посмотреть, может быть, нам еще более строго подходить к этим требованиям. Давайте еще раз проанализируем, что можно сделать дополнительно», – поставил задачу Ирине Никишиной глава региона.

В ходе обсуждений было выработано предложение по введению дополнительного требования по проверке у граждан, которые приезжают в Самарскую область из иностранных государств, стран ближнего зарубежья, документов о профильном образовании на соответствие государственным образцам.

«Ирина Владимировна, я даю поручение: провести проверку по всем работодателям, которые формировали заявки на привлечение иностранных специалистов, и доложить мне лично - трудоустроены ли эти специалисты, в каком количестве, как осуществляется контроль над их работой, как организованы их социально-бытовые условия, – поставил задачу Дмитрий Азаров. – Поднимите все заявки от предприятий, и пусть предприятия формируют отчет. Сколько человек, исходя из заявок, трудоустроены, сколько по этим заявкам въехали. Если количество приехавших людей больше, а трудоустроено меньше, будем разбираться в этом вопросе совместно с МВД. Я попрошу первый отчет мне предоставить через две недели».

Кроме того, глава региона обратил внимание на новые задачи министерства труда. Они каcаются формирования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для государственной и муниципальной службы. Помимо прочего, необходимо продолжить работу с кадровым резервом и «Лидерами России». «Сегодня это во многом объединяющая работа, формирующая кадровый потенциал нашего региона. Желаю вам успехов», – сказал губернатор в завершение встречи.

Напомним, что в настоящее время руководители министерств и структурных подразделений Правительства Самарской области находятся в статусе врио. Вместе с тем, за ними, как и прежде, сохраняются все полномочия для эффективного выполнения текущих задач и полная ответственность за свою работу. В плановом порядке врио министров и руководителей ведомств представляют губернатору отчеты о проделанной работе, после чего проводятся личные встречи. На них актуализируются текущие направления работы и определяются цели на перспективу, с учетом задач, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным и жителями региона.

Фото: Савельев Андрей.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023, 14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
Им стала Регина Воробьева. Общество
219
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
27 октября 2023, 09:38
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
Это требует особого подхода в первую очередь к архитектурному историческому наследию. Общество
453
Дмитрий Азаров обратился к работникам и ветеранам таможенной службы в День таможенника Российской Федерации
25 октября 2023, 13:37
Дмитрий Азаров обратился к работникам и ветеранам таможенной службы в День таможенника Российской Федерации
Самарская таможня достойно выполняет задачи, поставленные руководством страны и Федеральной таможенной службы. Общество
1315
В центре внимания
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
149
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
226
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
27 октября 2023  14:02
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
409
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
27 октября 2023  12:55
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
224
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
27 октября 2023  09:38
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
455
Весь список