Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области

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В рамках формирования нового состава Правительства Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность министра труда, занятости и миграционной политики региона Ирину Никишину.

Губернатор провел личную встречу с Ириной Никишиной, на которой был заслушан отчет и подведены итоги проделанной министерством работы в предшествующий период. В ходе собеседования Дмитрий Азаров особо отметил вклад Ирины Никишиной, которая возглавляет минтруд уже не один год, в выполнении задачи по снижению уровня безработицы в Самарской области. В качестве примера губернатор привел тот факт, что еще пять лет назад в Тольятти количество безработных в три раза превышало число вакансий. «Буквально за два года совместной работы мы этот тренд переломили. А сейчас в целом по региону у нас фактически семикратное увеличение вакансий над количеством тех людей, которые ищут работу», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Как отметил губернатор, этому способствовала системная работа всего регионального правительства по улучшению инвестиционного климата, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, что позволило привлечь бизнес, открыть новые производства.

Глава региона поблагодарил Ирину Никишину за активное участие в подготовке и переподготовке кадров. «Это очень важно. Вы фактически помогаете сегодня министерству образования в четкой профессиональной ориентации ребят. Зачастую являетесь заказчиком по образовательным программам, аккумулируя запросы от промышленных предприятий. Знаю, что работаете здесь рука об руку с министерством промышленности, а где-то и ведущую роль осуществляете, работая на опережение и находясь в постоянном контакте с кадровыми службами предприятий, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы вместе добились перелома в сфере занятости. При рекордно низких показателях по безработице в целом по стране, у нас показатели еще в полтора раза ниже. Но сейчас стоит вопрос повышения производительности труда, работы вместе с минпромом, минэкономразвития, с предприятиями. И привлечение новых дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов».

Отдельно губернатор остановился на теме сбалансированного, продуманного государственного подхода в вопросе привлечения мигрантов. «Запрос предприятий есть, экономика страны и региона формирует запрос на дополнительные трудовые ресурсы. Но крайне важно во взаимодействии с работодателями, с правоохранительными органами обеспечивать приоритетность устройства на работу жителей Самарской области. Это главный приоритет. И, конечно, важны жесткие требования по привлечению иностранных специалистов», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил, что Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где были введены жесткие критерии по привлечению специалистов из-за рубежа. «Тем не менее, надо посмотреть, может быть, нам еще более строго подходить к этим требованиям. Давайте еще раз проанализируем, что можно сделать дополнительно», – поставил задачу Ирине Никишиной глава региона.

В ходе обсуждений было выработано предложение по введению дополнительного требования по проверке у граждан, которые приезжают в Самарскую область из иностранных государств, стран ближнего зарубежья, документов о профильном образовании на соответствие государственным образцам.

«Ирина Владимировна, я даю поручение: провести проверку по всем работодателям, которые формировали заявки на привлечение иностранных специалистов, и доложить мне лично - трудоустроены ли эти специалисты, в каком количестве, как осуществляется контроль над их работой, как организованы их социально-бытовые условия, – поставил задачу Дмитрий Азаров. – Поднимите все заявки от предприятий, и пусть предприятия формируют отчет. Сколько человек, исходя из заявок, трудоустроены, сколько по этим заявкам въехали. Если количество приехавших людей больше, а трудоустроено меньше, будем разбираться в этом вопросе совместно с МВД. Я попрошу первый отчет мне предоставить через две недели».

Кроме того, глава региона обратил внимание на новые задачи министерства труда. Они каcаются формирования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для государственной и муниципальной службы. Помимо прочего, необходимо продолжить работу с кадровым резервом и «Лидерами России». «Сегодня это во многом объединяющая работа, формирующая кадровый потенциал нашего региона. Желаю вам успехов», – сказал губернатор в завершение встречи.

Напомним, что в настоящее время руководители министерств и структурных подразделений Правительства Самарской области находятся в статусе врио. Вместе с тем, за ними, как и прежде, сохраняются все полномочия для эффективного выполнения текущих задач и полная ответственность за свою работу. В плановом порядке врио министров и руководителей ведомств представляют губернатору отчеты о проделанной работе, после чего проводятся личные встречи. На них актуализируются текущие направления работы и определяются цели на перспективу, с учетом задач, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным и жителями региона.

Фото: Савельев Андрей.