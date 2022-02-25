Грузия отказалась поддержать санкции Запада против России

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Власти Грузии, учитывая национальные интересы страны, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузия ознакомилась с действиями международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. "Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против России – прим. ред.)", – отметил Гарибашвили.

"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", – подчеркнул Гарибашвили.

Между тем Национальный банк Грузии (НБГ) готов оказать помощь местному отделению ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью.

"С целью нейтрализации потенциальных рисков НБГ совместно с "ВТБ банк Джорджия" разработал план действий в случае введения санкций против банка (ВТБ – прим. ред.)​​​.

В результате "ВТБ банк Джорджия" и НБГ полностью готовы к сегодняшней ситуации. Банк имеет платежеспособность и интересы его пользователей полностью защищены.

"ВТБ банк Джорджия" с учетом указанных ограничений продолжает операционную деятельность. В случае потребности в дополнительной ликвидности НБГ готов обеспечить банк соответствующим финансовым ресурсом", – сообщает НБГ.

Отделение ВТБ в Грузии заявило, что потребители могут без ограничений пользоваться услугами банка, санкции скажутся на работе банка в Грузии, сообщают Вести.

ВТБ попал под санкции США и Британии.