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Граждане РФ постепенно привыкают к электронике с чужеродным функционалом

25 октября 2022 11:53
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Граждане РФ постепенно привыкают к электронике с чужеродным функционалом

Ритейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали все активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди iPhone есть устройства из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Сначала ритейлеры снижали цены на такие смартфоны, но сейчас потребители уже не считают «особенности» недостатками. Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.

С развитием параллельного импорта в Россию начали ввозить все больше устройств с непривычными функциями, предназначенных для других рынков, рассказали собеседники “Ъ” на рынке электроники.

По словам одного из них, сейчас можно приобрести iPhone 14 с двумя сим-картами (выпускается для китайского рынка), без слота под физическую сим-карту (с esim, сделан для США), японские и корейские версии без возможности отключить звук фотокамеры (так местные власти борются с фотографированием женщин без их ведома), а также устройства Samsung с проблемами активации или с зарядным устройством для других регионов.

Еще один собеседник “Ъ” отметил, что в России появились устройства для арабских стран, на которых не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

По стоимости такие аппараты сейчас практически не отличаются от тех, что не имеют каких-либо отличий функционала, хотя в начале действия параллельного импорта это вызывало у потребителей замешательство и заставляло продавцов снижать цены, рассказывает один из собеседников “Ъ”: «Сейчас на особенности обращают гораздо меньше внимания».

Тенденцию поставок «экзотических устройств» подтверждают в «М.Видео-Эльдорадо»: «Потребители сами определяют, какие характеристики им необходимы: у нас в продаже есть iPhone 14 с обычной SIM-картой — nano-SIM и eSIM, есть вариант только с цифровой SIM-картой и есть модель с двумя физическими nano-SIM». Представитель ритейлера отметил, что стоимость iPhone зависит от объема памяти и модели, других дифференциаторов нет, но модели только с eSIM стоят чуть дешевле. Иностранные поставщики активно предлагают партии техники Apple, в том числе и из стран, где есть специфические функции, подтверждает ведущий продакт-менеджер Apple в компании diHouse (входит в группу «Ланит») Любовь Морозова.

«Сейчас все ввозимые в Россию устройства — это iPhone, выпущенные для рынков других стран, в каком процентном соотношении они распределяются, сложно сказать, оценить это может только таможня, и то, если поставщик добросовестно оформил все документы»,— поясняет госпожа Морозова.

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители электроники заявили о приостановке поставок своей продукции в Россию, в том числе Apple, Samsung, Huawei и др. В результате в РФ сняли уголовную и административную ответственность за поставку иностранных товаров без ведома правообладателя, или так называемый параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Фото: pxhere.com

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