Гранты до 2 млн рублей: в Самарской области подвели итоги конкурса социальных проектов СОНКО

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В Правительстве области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Конкурс возобновлен в 2019 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова – уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получат финансовую поддержку региона.

Общий объем грантового фонда в этом году превышает 81 млн рублей. «Мы продолжаем в полной мере использовать возможности привлечения дополнительного финансирования конкурса. Министерство ежегодно выполняет все условия для получения гранта Президента страны – его сумма равна региональному бюджету конкурса социальных проектов. За последние три года мы привлекли более 122 млн. рублей от Фонда президентских грантов», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Растет и интерес к конкурсу: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников превышает уже 200 организаций.

Наибольшее количество заявок в этом году подано по направлениям «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В конкурсе приняли участие НКО из 29 муниципалитетов региона.

Прием заявок был запущен 20 марта. Сотрудники областного минэкономразвития консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные сложности. Это позволило претендентам на гранты грамотно упаковывать свои проекты, а региону – повысить интерес к конкурсу и эффективность оказываемой поддержки.

Ежегодно совершенствуются и условия участия. Так, в 2023 году выделено новое направление «Деятельность в области патриотического, в том числе, военно-патриотического воспитания». Расширен перечень тематик и по ряду других конкурсных направлений.

По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 64 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 18 муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 205 тысяч рублей, а максимальная – 2 млн рублей. Проекты-победители связаны с такими направлениями деятельности, как поддержка здорового образа жизни, социальное обслуживание, патриотическое воспитание.

«Благодаря раннему старту конкурса, победители получат свои гранты уже до конца августа – ранее выдача грантов происходила в ноябре, – пояснил Дмитрий Богданов. – Мы комплексно подходим к поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций и продолжим расширять перечень инструментов, совершенствовать условия конкурса, тем самым создавая возможности для воплощения в жизнь важных социально-значимых инициатив», - резюмировал министр.