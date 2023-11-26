Говядина к Новому году подорожает как минимум на уровень инфляции

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Говядина, и так уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет еще — как минимум на 7-10 процентов. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделились участники рынка. По их словам, помимо текущих причин для роста цен, есть и глубокие, без преодоления которых цифры на ценниках так и будут меняться в большую сторону на протяжении месяцев и даже лет.

Согласно подсчетам Росстата, в сентябре 2023 года (более свежих данных на сайт ведомства пока не завезли) говядина на кости стоила в среднем 506 рублей за килограмм, а бескостная — 683 рубля. При этом в сентябре 2022 года за первую нужно было отдать около 475 рублей, а за вторую — 657. Выглядит некритично, однако, как отмечают сами участники рынка, это средняя температура по больнице, потому что говядина — она вообще-то бывает разной.

Куда нагляднее в этом отношении цены в магазинах на конкретные виды мяса. Так, в ноябре прошлого года шейная часть шла в среднем по 680 рублей за килограмм. Сегодня — по 729. Язык стоил 749 рублей, а стал стоить 899. Стейки подорожали в среднем на 40 рублей и так далее.

По словам генерального директора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, мясо коровок и бычков всегда было дорогим продуктом. Прежде всего из-за сложностей в производстве. Если на то, чтобы вырастить бройлера, пояснил Костюк, уходит в среднем 28-30 дней, а поросенок становится пригодным к отправке на откорм примерно через шесть месяцев, то на теленка требуется уже не меньше двух лет.

«Существуют и другие проблемы, — отметил эксперт. — К примеру, у нас уже на протяжении как минимум десяти лет стабильно падает производство. Причем падает физически — сокращается поголовье крупного рогатого скота. С начала 2010-х не было ни одного года, когда оно прирастало или хотя бы оставалось на прежнем уровне».

Причин, по словам Романа Костюка, для этого много: от стремительного вымирания малых и средних предприятий до перевернутого соотношения молочного и мясного производства: в России сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных, в то время как во всем остальном мире на одну молочную — от трех до пяти мясных.

«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте, — констатировал собеседник издания. — Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20 процентов от общего объема производства. Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18 процентов. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, — это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности».

Вывод из всего этого, заключил Роман Костюк, следует простой и неутешительный: говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов. Плюс традиционный предпраздничный рост цен, плюс удорожание издержек, которое абсолютно непредсказуемо и может сильно варьироваться от региона к региону. Одним словом, без мяса россияне под Новый год, конечно, не останутся, но вот откладывать на его покупку к новогоднему столу лучше начать уже сейчас.