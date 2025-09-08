Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей

68

Объем закупок продукции производственного назначения у МСП Самарской области по итогам семи месяцев 2025 года составил 44,7 млрд рублей. Показатели регионов представила Корпорация МСП. Общий объем закупок крупнейших заказчиков у региональных МСП по итогам семи месяцев 2025 года составил 81,5 млрд рублей. Это на 16 млрд рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, Самарская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим приростом объема заключенных договоров в рамках 223-ФЗ.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

«Рост закупок у малого бизнеса и лидирующие позиции региона — это результат нашей работы по интеграции МСП в цепочки крупнейших госкомпаний. За этими цифрами — новые контракты для местных предпринимателей, укрепление промышленности и уверенное развитие региональной экономики», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране за семь месяцев госкомпании закупили у МСП продукции производственного назначения на 2,8 трлн рублей, заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП.

ТОП-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили наибольший объем договоров, пришелся на продукцию обрабатывающих производств, сооружения и строительные работы, административные и вспомогательные услуги, услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью.

«Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса», — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Корпорация МСП и региональные органы власти осуществляют контроль соблюдения компаниями с госучастием 25-процентной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На площадке регионального центра «Мой бизнес» регулярно проводятся ярмарки промышленной кооперации, где крупные предприятия региона могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам - субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества. С анонсами мероприятий и перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.