Госдума приняла закон о выплате неистраченных средств маткапитала

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Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым неистраченный материнский капитал в размере до 10 тысяч рублей будет можно получить.

Остаток неистраченных средств маткапитала до 10 тысяч рублей будет возможно получить в виде единовременной выплаты. Родителям о праве получить остаток будет самостоятельно сообщать Социальный фонд.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поддержал инициативу о выплате неистраченного остатка материнского капитала в размере 10 тысяч рублей, пишет Смотрим.