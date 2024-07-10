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Госдума приняла закон о социальных вкладах для россиян с невысоким доходом

10 июля 2024 09:08
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Госдума приняла закон о социальных вкладах для россиян с невысоким доходом

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит гражданам с низкими доходами открывать в банках социальные вклады и счета. Предполагается, что для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных — с 1 января 2027 года, пишет Коммерсантъ.

Закон предусматривает, что претендовать на открытие социального счета и вклада смогут только получатели социальной поддержки от государства. Сумма для размещения на соцвкладе не должна превышать 50 тыс. руб. Процентная ставка по таким вкладам будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением депозитов по различным акциям.

Размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток социального счета, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тыс. руб. проценты будут начисляться в соответствии с договором. В законе указано, что обслуживание таких счетов будет бесплатным, так же, как и переводы и платежи по ним в пределах 20 тыс. руб. в месяц.

Количество банковских продуктов ограничено, получатель соцподдержки может иметь только один такой вклад или счет. Регулятор уточнил, что следить за соблюдением ограничения банки будут с помощью «Реестра социальных банковских счетов и вкладов». Договоры по вкладам будут заключаться в электронном виде через «Госуслуги».

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